Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии
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В США уверены: эти ограничения подтверждают, что виновные понесут ответственность за фальсификацию выборов и насилие против протестующих. Американские власти готовы ввести санкции против России, если та вмешается в ситуацию в Белоруссии и применит силу.В источнике
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США могут ввести новые санкции в отношении России из-за Белоруссии
Петербургский дневниквчера в 16:18
США могут ввести санкции против России из-за «вмешательства» в дела Белоруссии
Коммерсантъвчера в 12:17