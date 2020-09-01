Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

В США уверены: эти ограничения подтверждают, что виновные понесут ответственность за фальсификацию выборов и насилие против протестующих. Американские власти готовы ввести санкции против России, если та вмешается в ситуацию в Белоруссии и применит силу.