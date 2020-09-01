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Газета.Ru
Газета.Ru

Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

В США уверены: эти ограничения подтверждают, что виновные понесут ответственность за фальсификацию выборов и насилие против протестующих. Американские власти готовы ввести санкции против России, если та вмешается в ситуацию в Белоруссии и применит силу.В источнике
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Петербургский дневник

США могут ввести новые санкции в отношении России из-за Белоруссии

Петербургский дневниквчера в 16:18
РБК

Reuters узнал условия введения санкций против России из-за Белоруссии

РБКвчера в 12:55
Военно-промышленный курьер

Самоделкины против змагаров

Военно-промышленный курьервчера в 20:51
ТАСС

Reuters: США могут рассмотреть введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии

ТАССвчера в 12:09
Фонтанка.Ру

Reuters: США готовы ввести новые санкции против России, если та вмешается в ситуацию в Белоруссии

Фонтанка.Рувчера в 12:03
РИА Новости

Reuters: в США допустили новые санкции против России из-за Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:50
Коммерсантъ

США могут ввести санкции против России из-за «вмешательства» в дела Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:17
КП - Беларусь

В США рассматривают введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 14:21

В России ожидают роста объёма реструктуризаций кредитов населению

Москва, 2 сентября 2020, 01:10 — REGNUM Рост объёма реструктурированных кредитов в России продолжится, несмотря на замедление темпов роста показателя, говорится в материалах Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
REGNUM18:10
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Помпео призвал Минск пустить в страну главу католиков Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео 1 сентября призвал власти Белоруссии разрешить главе местной Римско-католической церкви (РКЦ), митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу вернуться в страну.
Известия20:07
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБКвчера в 03:23
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Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth

Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти гаджета, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
ПРАЙМ19:01
1

Мишустин поручил проверить обоснованность тарифов ЖКХ в Забайкалье

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток поручил ФАС, Минстрою и Минфину России проверить обоснованность тарифного регулирования ЖКХ в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Республике Бурятия.
Чита.Рувчера в 02:31
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