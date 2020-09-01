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Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.В источнике
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РБК

Reuters узнал условия введения санкций против России из-за Белоруссии

РБК12:55
Коммерсантъ

США могут ввести санкции против России из-за «вмешательства» в дела Белоруссии

Коммерсантъ12:17
РИА Новости

Reuters: США могут ввести новые санкции против России из-за Белоруссии

РИА Новости11:50
ТАСС

Reuters: США могут рассмотреть введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии

ТАСС12:09
Фонтанка.Ру

Reuters: США готовы ввести новые санкции против России, если та вмешается в ситуацию в Белоруссии

Фонтанка.Ру12:03
URA.Ru

США пригрозили России санкциями за участие в делах Беларуси

URA.Ru12:02
RT на русском

Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

RT на русском13:12
КП - Беларусь

В США рассматривают введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси

КП - Беларусь14:21

Facebook ликвидировал «российскую сеть дезинформации»

Facebook удалил фейковые аккаунты, "связанные с российскими оперативниками", которые привлекали американских журналистов для создания дезинформирующих материалов о предстоящих президентских выборах в США, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление компании.
Facebook ликвидировал «российскую сеть дезинформации»
Газета.Ru14:11

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Учёные: Гипотетическая Девятая планета может быть чёрной дырой

Как сообщает ToDay News Ufа, согласно гипотезе, которую выдвинули специалисты после своего последнего исследования, она Девятая планета, или первичная черная дыра, расположена в самых отдалённых областях Солнечной системы.
ToDay News Ufa29 августа в 09:52
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Появилось новое рекламное видео PlayStation 5

В интернете появилось новое рекламное видео PlayStation 5. Сюжет показывает главные особенности приставки, а также обещает более глубокое погружение в игровые миры за счет реализации инноваций в графической части.
Дни2414:30

Запрет Трампа на китайские дроны приведёт к росту лесных пожаров в США

В докладной записке, составленной Управлением авиационных служб МВД США в начале этого года, говорится, что к его концу удастся осуществить лишь четверть запланированных мероприятий по контролю за пожарами, если санкции продолжат оставаться в силе и органы США не смогут закупать китайские дроны.
3DNews09:56