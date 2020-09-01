Запрет Трампа на китайские дроны приведёт к росту лесных пожаров в США

В докладной записке, составленной Управлением авиационных служб МВД США в начале этого года, говорится, что к его концу удастся осуществить лишь четверть запланированных мероприятий по контролю за пожарами, если санкции продолжат оставаться в силе и органы США не смогут закупать китайские дроны.