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Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.В источнике
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Петербургский дневник

США могут ввести новые санкции в отношении России из-за Белоруссии

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Reuters узнал условия введения санкций против России из-за Белоруссии

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Военно-промышленный курьервчера в 20:51
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В США рассматривают введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси

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УВЗ намерен создать новую машину поддержки танков на базе «Арматы»

Гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов в интервью ТАСС отметил западное звучание названия и сообщил, что новая боевая машина танков получит русское название, например, "Илья Муромец".
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Врач рассказал о различиях гриппа и коронавируса

Москва, 1 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Грипп и коронавирус отличаются, и их сможет отличить опытный врач, однако в то же время у них много похожих симптомов, а потому в этом вопросе наиболее важный показатель — тест на SARS-CoV-2.
REGNUMвчера в 08:21
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