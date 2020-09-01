В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена

В городе Бугульма в Татарстане застрелили владельца торговой сети «Изобилие» бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 г. убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом.