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Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

В случае «открытого вмешательства» российской стороны в дела Белоруссии Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.В источнике
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URA.Ru

США пригрозили России санкциями за участие в делах Беларуси

URA.Ruвчера в 12:02
Коммерсантъ

США могут ввести санкции против России из-за «вмешательства» в дела Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:17
ТАСС

Reuters: США могут рассмотреть введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии

ТАССвчера в 12:09
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США могут ввести новые санкции в отношении России из-за Белоруссии

Петербургский дневниквчера в 16:18
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Белый дом готовит санкции против России из-за Белоруссии — Reuters

REGNUMвчера в 12:20
РИА Новости

Reuters: в США допустили новые санкции против России из-за Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:50
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Самоделкины против змагаров

Военно-промышленный курьервчера в 20:51
КП - Беларусь

В США рассматривают введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 14:21

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

В новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) могут включить федеральный проект «Южный кластер», предусматривающий строительство нового железнодорожного хода и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края.
Коммерсантъ17:59

Медведев: Россия не изменит свои геополитические приоритеты

Россия не изменит свои геополитические приоритеты, а сложная реакция Японии на деятельность нашей страны на Курильских островах напрасна, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, общаясь с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020".
Российская газета04:06
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.
Ведомости03:28
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ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
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Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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