Из торгового счета от 5 июня, а также слов источника, знакомого с ситуацией, следует, что HDFC Bank (HDBK.NS) поддержал покупку Ultratech (ULTC.NS) российского угля у Сибирской угольной энергетической компанииСУЭК за 172,7 млн юаней ($25,74 млн).
Президент РФ Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon", — говорится в документе.