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Reuters: замминистра финансов США обсудил в Индии введение потолка цен на нефть из РФ

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, находящийся в Индии с визитом, в пятницу обсудил со индийскими чиновниками и представителями бизнеса вопрос введения потолка цен на российскую нефть.
ТАСС
Соединенные Штаты провели переговоры с индийскими официальными лицами и призвали ограничить цены на российскую нефть.
URA.Ru
Перед прибытием в индийскую столицу Адейемо отправился в Мумбаи, чтобы встретиться с представителями частного сектора и должностными лицами Резервного банка Индии.
URA.Ru
По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg.
URA.Ru

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Замминистра финансов США обсудил «потолок» цен на российскую нефть с Индией
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