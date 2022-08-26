Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, находящийся в Индии с визитом, в пятницу обсудил со индийскими чиновниками и представителями бизнеса вопрос введения потолка цен на российскую нефть.
Поздравление с Днем независимости Украины 24 августа адресовалось украинскому народу, поскольку к нему сложилось доброе отношение, в том числе и к жителям западной части Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Белорусские самолеты Су-24 получили возможность перевозить ядерные заряды, заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Минского механического завода им. С.И.Вавилова, передает госагентство БелТА.
"В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады войск Украины в Новомихайловке Донецкой Народной Республики и 93-й механизированной бригады в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий", — сказал на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков.
Норвегия не будет просить свои энергетические компании заключать долгосрочные контракты на поставку газа по фиксированной цене ради снижения растущих расходов для европейских потребителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо норвежского министра нефти и энергетики Терье Аасланда в парламент.