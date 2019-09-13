Театры

Взгляд.руВзгляд.ру«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
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