Театры
Российская газетаВ Екатеринбурге проверят показ «Ревизора» со сценой изнасилования
Екатеринбургский ТЮЗ проведет внутреннее расследование после показа сцены изнасилования в экспериментальной постановке "Ревизора", представленной псковской труппой в рамках фестиваля "Реальный театр".
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