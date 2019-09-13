Театры

Российская газетаРоссийская газетаВ Екатеринбурге проверят показ «Ревизора» со сценой изнасилования

Екатеринбургский ТЮЗ проведет внутреннее расследование после показа сцены изнасилования в экспериментальной постановке "Ревизора", представленной псковской труппой в рамках фестиваля "Реальный театр".
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В Екатеринбурге проверят показ «Ревизора» со сценой изнасилования

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В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
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На свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова выступил певец Филипп Киркоров.
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На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар

Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.
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Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
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