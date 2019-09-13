Екатеринбургский ТЮЗ проведет внутреннее расследование после показа сцены изнасилования в экспериментальной постановке "Ревизора", представленной псковской труппой в рамках фестиваля "Реальный театр".

В Екатеринбурге проверят показ «Ревизора» со сценой изнасилования

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