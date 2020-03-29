Коронавирус
РИА НовостиРезцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил грядущую неделю нерабочей и призвал граждан страны оставаться дома в рамках борьбы с распространением инфекции.
Читать в источнике
Оценить152
Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие идиоты.
— Дмитрий Губерниев, российский ведущийRT на русском 10:54
с чего всё началось
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.Спорт-Экспресс09:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Общество
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Общество
МЧС напоминает петербуржцам о необходимости самоизоляции
МЧС предупреждает петербуржцев о необходимости соблюдения самоизоляции.
Общество
Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Транспорт
В Сочи закрыли въезд для туристов
В целом на посту Магри поток автомобилей на въезд в Сочи снизился вдвое.
Общество
Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
Общество
В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
За сутки в РФ скончались еще четыре человека, у которых ранее подтвердили COVID-19. Два летальных случая зафиксировано в Москве.
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом коронавируса
Медики из Американской академии офтальмологии заявили, что выявлен еще один признак коронавируса - конъюнктивит.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние климата на распространение коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Здоровье
В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек
Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко.
Политика
В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу
Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Напомним, Божена Рынска через полгода после смерти мужа — политолога и одного из создателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко — сделала неожиданное заявление.
Происшествия
Подросток изнасиловал 9-летнего мальчика в больнице Магнитогорска
Пациент одной из детских больниц Магнитогорска стал свидетелем интимной сцены с участием 9-летнего мальчика.
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть Дирка в экранизации «Логова дракона»
Оттава, 28 марта 2020, 10:56 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольдс ведёт переговоры об участии в экранизации популярной игры Dragon's Lair («Логово дракона»).
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о последствиях коронавируса для российских звезд
Пригожин уверен, что происходящее в российском шоу-бизнесе сложно назвать творчеством. Ведь настоящий артист – единичный товар.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Общество
Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев
Здоровье
Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса
Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
Общество
Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений
Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса.