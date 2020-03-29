Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРезцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил грядущую неделю нерабочей и призвал граждан страны оставаться дома в рамках борьбы с распространением инфекции.
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Дмитрий Губерниев
Господи, почему мои спортивные кумиры на самом деле такие идиоты.
— Дмитрий Губерниев, российский ведущийRT на русском 10:54
с чего всё началось

Анфиса Резцова: «Карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.
Спорт-Экспресс09:04

Подробнее о событии

«Россия, сиди уже дома!» — звезды ругаются из-за правил карантина. А вы за кого?

Спорт-Экспресс12:45

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

РИА Новости09:30

Резцова объяснила несоблюдение карантина словами «лучше не забивать мозг»

РБК10:24

Губерниев жёстко раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

RT на русском10:54

Губерниев оскорбил отказавшуюся соблюдать карантин олимпийскую чемпионку

Lenta.ru14:55

Губерниев раскритиковал олимпийскую чемпионку за несоблюдение карантина

Газета.Ru11:03

Тихонов — о нежелании Резцовой соблюдать карантин: «На воротах Бухенвальда было написано: «Каждому свое»

Sport24.ru14:27
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Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 13:06
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Общество

МЧС напоминает петербуржцам о необходимости самоизоляции

МЧС предупреждает петербуржцев о необходимости соблюдения самоизоляции.
АиФ Санкт-Петербург 09:01
Общество

Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 14:01
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:55
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

РЕН ТВ 08:56
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Транспорт

В Сочи закрыли въезд для туристов

В целом на посту Магри поток автомобилей на въезд в Сочи снизился вдвое.
Коммерсантъ Краснодар 07:18
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

За сутки в РФ скончались еще четыре человека, у которых ранее подтвердили COVID-19. Два летальных случая зафиксировано в Москве.
НТВ 05:10
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом коронавируса

Медики из Американской академии офтальмологии заявили, что выявлен еще один признак коронавируса - конъюнктивит.
Московский Комсомолец вчера в 05:20
Общество

Глава Минздрава оценил влияние климата на распространение коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
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Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
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В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек

Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко.
РИА Новости 09:44
Политика

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
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Подросток изнасиловал 9-летнего мальчика в больнице Магнитогорска

Пациент одной из детских больниц Магнитогорска стал свидетелем интимной сцены с участием 9-летнего мальчика.
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Кино

Райан Рейнольдс может сыграть Дирка в экранизации «Логова дракона»

Оттава, 28 марта 2020, 10:56 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольдс ведёт переговоры об участии в экранизации популярной игры Dragon's Lair («Логово дракона»).
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Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
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Пригожин рассказал о последствиях коронавируса для российских звезд

Пригожин уверен, что происходящее в российском шоу-бизнесе сложно назвать творчеством. Ведь настоящий артист – единичный товар.
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Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
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Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

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Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
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Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений

Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса.
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Анфиса Анатольевна Резцова
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Советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире - олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. Первая в истории мирового биатлона олимпийская чемпионка в этом виде спорта. Заслуженный мастер спорта СССР.
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