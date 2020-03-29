Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.

с чего всё началось

Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходила по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Моему внуку год, его в четырех стенах держать было бы неправильно. Как карантин соблюдать то? Лучше жить как жилось и не забивать себе мозг.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил грядущую неделю нерабочей и призвал граждан страны оставаться дома в рамках борьбы с распространением инфекции.

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

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