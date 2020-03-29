Коронавирус
РИА НовостиРезцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил грядущую неделю нерабочей и призвал граждан страны оставаться дома в рамках борьбы с распространением инфекции.
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Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходила по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Моему внуку год, его в четырех стенах держать было бы неправильно. Как карантин соблюдать то? Лучше жить как жилось и не забивать себе мозг.
— Анфиса Резцова, биатлонисткаРИА Новости 09:30
с чего всё началось
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.Спорт-Экспресс09:04
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