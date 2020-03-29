Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРезцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил грядущую неделю нерабочей и призвал граждан страны оставаться дома в рамках борьбы с распространением инфекции.
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с чего всё началось

Анфиса Резцова: «Карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.
Спорт-Экспресс09:04

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«Резцова — лютый позор советского и российского спорта!» Губерниев требует лишить стадион в Химках имени олимпийской чемпионки

Спорт-Экспресс14:32

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

РИА Новости09:30

«Лютый позор нашего спорта!» Губерниев выступил за переименование стадиона имени Резцовой после ее слов о карантине

Sport24.ru14:37

Резцова объяснила несоблюдение карантина словами «лучше не забивать мозг»

РБК10:24

Губерниев жёстко раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

RT на русском10:54

Губерниев призвал привлечь Резцову к ответсвенности за несоблюдение карантина

Газета.Ru16:06

Губерниев оскорбил отказавшуюся соблюдать карантин олимпийскую чемпионку

Lenta.ru14:55
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Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
Общество

Не гулять с детьми рекомендовал из-за коронавируса Роспотребнадзор

Роспотребнадзор напомнил родителям о способах профилактики коронавируса для детей.
Live24 вчера в 01:17
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей

По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус.
Эхо Москвы 16:02
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
SMINEWS 16:45
Общество

Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции.
РБК 15:14
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Наука

Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус

Еще в 2015 году в китайском Ухане в вирусологической лаборатории ученые создали коронавирус.
Вечерний курьер 26 марта в 05:24
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru 06:35
Хоккей

У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус

Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
REGNUM 16:08
Политика

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 27 марта в 03:35
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:48
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия

В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
REGNUM 12:31
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 11:05
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Общество

В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце

Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Официальный сайт Череповца 15:14
Игры

В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью

Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru вчера в 12:19
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru 00:14
Общество

Оперштаб объяснил правила использования спецпропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом сообщили, что на данный момент спецпропуск для передвижения по столице не требуется, предъявлять специальный документ будет необходимо после публикации отдельного акта.
RT на русском 14:46
Экономика

Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка

Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
ТАСС 09:26
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
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Анфиса Анатольевна Резцова
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