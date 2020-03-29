Коронавирус
РИА НовостиРезцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил грядущую неделю нерабочей и призвал граждан страны оставаться дома в рамках борьбы с распространением инфекции.
Читать в источнике
Оценить243
с чего всё началось
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.Спорт-Экспресс09:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Происшествия
Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя
Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Общество
Не гулять с детьми рекомендовал из-за коронавируса Роспотребнадзор
Роспотребнадзор напомнил родителям о способах профилактики коронавируса для детей.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
Общество
Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей
По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
Общество
Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию
Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Наука
Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус
Еще в 2015 году в китайском Ухане в вирусологической лаборатории ученые создали коронавирус.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Политика
Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Происшествия
В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Хоккей
У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус
Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
Политика
Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений
«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море
Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце
Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Игры
В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью
Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Общество
Оперштаб объяснил правила использования спецпропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом сообщили, что на данный момент спецпропуск для передвижения по столице не требуется, предъявлять специальный документ будет необходимо после публикации отдельного акта.
Экономика
Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка
Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.