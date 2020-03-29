Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРезцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил грядущую неделю нерабочей и призвал граждан страны оставаться дома в рамках борьбы с распространением инфекции.
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с чего всё началось

Анфиса Резцова: «Карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.
Спорт-Экспресс09:04

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«Резцова — лютый позор советского и российского спорта!» Губерниев требует лишить стадион в Химках имени олимпийской чемпионки

Спорт-Экспресс14:32

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

РИА Новости09:30

«Лютый позор нашего спорта!» Губерниев выступил за переименование стадиона имени Резцовой после ее слов о карантине

Sport24.ru14:37

Резцова объяснила несоблюдение карантина словами «лучше не забивать мозг»

РБК10:24

Губерниев жёстко раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

RT на русском10:54

Губерниев призвал привлечь Резцову к ответственности за несоблюдение карантина

Газета.Ru16:06

Губерниев оскорбил отказавшуюся соблюдать карантин олимпийскую чемпионку

Lenta.ru14:55
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Происшествия

Бойцы полка имени Кадырова на черных Mercedes встали на защиту Грозного

Lenta.ru 12:13
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции.
РБК 15:14
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform 04:03
Религия

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:59
Политика

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:36
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.
Известия 09:43
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
РБК 27 марта в 03:39
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
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Эксперты рассказали, что сейчас происходит на барахолках

Автомобильный рынок давно потерял свое прямое значение и стал профессиональным термином, который обозначает систему экономических процессов и процедур, главным образом торговых, происходящих в автомобильной индустрии.
SpeedMe 18:03
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Политика

Песков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке

РИА Новости 08:25
Экономика

В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам

Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Телеканал 360° 19:27
Здоровье

Вирусолог назвала фактор, от которого коронавирус ослабляется

Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать по-разному у людей в зависимости от источника заражения.
РЕН ТВ 19:48
Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 19:13
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от коронавируса

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REGNUM 08:00
Политика

Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 19:47
Наука

Создан биоматериал, который поглощает тяжелые металлы

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Общество

В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо

Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
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В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
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Политика

Посольство России обратилось в Госдеп для оказания медпомощи Ярошенко

Российская сторона рассчитывает, что Госдепартамент отреагирует на запрос по оказанию медпомощи находящемуся в американской тюрьме летчику Константину Ярошенко.
ТАСС 26 марта в 20:56
Гаджеты

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Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов.
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Экономика

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Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

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