Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.

с чего всё началось

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил грядущую неделю нерабочей и призвал граждан страны оставаться дома в рамках борьбы с распространением инфекции.

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

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