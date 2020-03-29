Коронавирус
РИА НовостиРезцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил грядущую неделю нерабочей и призвал граждан страны оставаться дома в рамках борьбы с распространением инфекции.
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с чего всё началось
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.Спорт-Экспресс09:04
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Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию
Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Религия
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Авто
Эксперты рассказали, что сейчас происходит на барахолках
Автомобильный рынок давно потерял свое прямое значение и стал профессиональным термином, который обозначает систему экономических процессов и процедур, главным образом торговых, происходящих в автомобильной индустрии.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Экономика
В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам
Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Здоровье
Вирусолог назвала фактор, от которого коронавирус ослабляется
Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать по-разному у людей в зависимости от источника заражения.
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от коронавируса
Москва, 29 марта 2020, 15:00 — REGNUM Ряд рекомендаций по защите детей от коронавирусной инфекции дали родителям специалисты Роспотребнадзора по городу Москве.
Политика
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
Наука
Создан биоматериал, который поглощает тяжелые металлы
Обнаружилось, что при сильном нагревании полученный материал приобретает пористую структуру выделяет из клеточных стенок лигнин.
Общество
В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо
Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Политика
Посольство России обратилось в Госдеп для оказания медпомощи Ярошенко
Российская сторона рассчитывает, что Госдепартамент отреагирует на запрос по оказанию медпомощи находящемуся в американской тюрьме летчику Константину Ярошенко.
Гаджеты
Презентован люксовый смартфон 8848 M6 с двумя экранами
Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество