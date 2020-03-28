Резервный фонд администрации Липецкой области пополнился почти на 500 млн рублей. Изменения в региональный закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" приняли депутаты областного Совета, сообщает в субботу пресс-служба Заксобрания.

Резервный фонд Липецкой области пополнили почти на 500 млн рублей

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