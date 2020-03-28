Экономика

ТАССТАССРезервный фонд Липецкой области пополнили почти на 500 млн рублей

Резервный фонд администрации Липецкой области пополнился почти на 500 млн рублей. Изменения в региональный закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" приняли депутаты областного Совета, сообщает в субботу пресс-служба Заксобрания.
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Почти полмиллиарда дополнительно направлено на борьбу с коронавирусом

ГТРК Липецк03:21

Полмиллиарда рублей из бюджета региона дополнительно потратят на борьбу с коронавирусом

Gorod4803:20

На борьбу с коронавирусом в Липецкой области выделили почти полмиллиарда рублей

КП - Липецк12:26

В Липецке приняли меры, направленные на борьбу с коронавирусом

Российская газета07:23

Резервный фонд Липецкой области пополнили почти на 500 млн рублей

ТАСС10:42

Почти полумиллиарда рублей направят на борьбу с коронавирусом

Kursk.com06:25
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Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда 08:20
Здоровье

Федеральные медучреждения в Петербурге «разгрузят» городские больницы

В Петербурге федеральные медицинские учреждения возьмут на себя лечение плановых и хронически больных пациентов.
Петербургский дневник 15:36
Футбол

Ведерников: «Утром выехал на подписание контракта с „Зенитом“, а вечером оказался в „Ростове“»

Честно, утром выехал на подписание контракта с «Зенитом», а вечером оказался в «Ростове».
Евро-футбол.ру 17:13
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Власти Калининградской области закроют досуговые заведения

Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.
iReactor вчера в 14:19
Общество

Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты

Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 16:32
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило 10 тысяч

В Италии число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 899, достигнув 10023, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 13:42
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Общество

WSJ: в США возник дефицит золота из-за коронавируса

В США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает газета The Wall Street Journal.
Рифей-Пермь 01:15
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Здоровье

Медики установили сроки сохранения коронавируса в организме

«Результат нашего исследования показал, что у половины переболевших COVID-19 сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней», — рассказал член группы, пульмонолог Локеш Шарма.
ФАН 09:12
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 26 марта в 14:06
Политика

Названы способы защиты Кадырова от коронавируса

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов назвал способы защиты главы региона Рамзана Кадырова от коронавируса.
Lenta.ru 16:58
Кино

Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует неизданную книгу Энди Вейера

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer планирует приступить к экранизации книги писателя Энди Вейера, сообщает Deadline.
Культуромания 12:53
Общество

Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса

В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Российская газета 16:40
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Политика

В Петербург стягивают военную технику

Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Росбалт вчера в 10:05
Происшествия

В Ленобласти подросток сбил сверстника на машине и погиб

В Ленинградской области в результате ДТП погиб 15-летний подросток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
РБК 17:04
Происшествия

Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области

Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
Известия 17:20
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Игры

Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake

Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
CyberSport.ru 04:44
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей

Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.
OAnews 03:01
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Общество

В Калининградской области открыто около 18,5 тысяч вакансий

В ведомтсве, по словам губернатора, людям смогут помочь с поиском работы, так как сейчас открыто порядка 18,5 тысяч вакансий.
Каскад 13:19
Общество

Коронавирусом в мире заразили более 570 тысяч человек, заявили в ВОЗ

Всего было зафиксировано 26 494 летальных исхода, заявили в ВОЗ.
Мойка78 16:58
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