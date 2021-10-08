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Резервный фонд правительства РФ увеличен на 1,4 трлн рублей

Объем резервного фонда Правительства в 2021 году увеличен на 1,4 трлн рублей.
Интерфакс
Соответствующее распоряжение, текст которого размещен на официальном сайте правовой информации, подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
Финмаркет
Средства из резервного фонда направляются на социально значимые цели.
Финмаркет
Резервный фонд правительства подключается и в тех случаях, когда регионам требуется помощь с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Финмаркет

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