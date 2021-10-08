ИнтерфаксРезервный фонд правительства РФ увеличен на 1,4 трлн рублейОбъем резервного фонда Правительства в 2021 году увеличен на 1,4 трлн рублей.ИнтерфаксСоответствующее распоряжение, текст которого размещен на официальном сайте правовой информации, подписал премьер РФ Михаил Мишустин.ФинмаркетСредства из резервного фонда направляются на социально значимые цели.ФинмаркетРезервный фонд правительства подключается и в тех случаях, когда регионам требуется помощь с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.ФинмаркетЧитать далееСвернутьНовые ИзвестияНовые ИзвестияФАНVSE42.RUНациональная служба новостейПодробнее о событииРезервный фонд правительства России увеличен на 1,5 трлн рублейКоммерсантъ20:46В России увеличат резервный фонд правительства на полтора триллиона рублейОбщественная служба новостейвчера в 16:11Резервный фонд правительства РФ увеличен на 1,4 трлн рублейИнтерфаксвчера в 14:43Мишустин увеличил резервный фонд правительства на 1,4 триллион рублейТВ Центрвчера в 15:00Распоряжение: резервный фонд правительства РФ увеличен на 1,5 триллиона рублейПРАЙМвчера в 14:53Премьер Мишустин поручил увеличить резервный фонд правительства на 1,5 триллиона рублейLenta.ruвчера в 15:38Правительство РФ утвердило увеличение своего резервного фонда на 1,4 трлн рублейТАССвчера в 14:18Показать ещёОценить56Поделиться