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Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти

Баррель Brent в ожидании дальнейших продаж подешевел более чем на $2.
Известия
Вашингтон объявил, что «распечатывает» стратегические нефтяные резервы, чтобы охладить рынок.
Известия
Сейчас каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тыс. баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году.
Известия
В США рассчитывают, что направление 18-45 млн баррелей нефти из резервов на рынок может на несколько месяцев снизить цену углеводорода на два доллара, отмечает издание.
ФАН

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Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти
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