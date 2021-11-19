ИзвестияРезервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефтиБаррель Brent в ожидании дальнейших продаж подешевел более чем на $2.ИзвестияВашингтон объявил, что «распечатывает» стратегические нефтяные резервы, чтобы охладить рынок.ИзвестияСейчас каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тыс. баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году.ИзвестияВ США рассчитывают, что направление 18-45 млн баррелей нефти из резервов на рынок может на несколько месяцев снизить цену углеводорода на два доллара, отмечает издание.ФАНЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВИзвестияФАНSolenka.infoРЕН ТВИА Красная ВеснаFBM.ruПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняПодробнее о событииАналитики Goldman Sachs считают, что цены на нефть упали чрезмерноProfinance.ruвчера в 15:47Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефтиИзвестиявчера в 16:02Самое цитируемоеНефть упала ниже $80 за баррель после призыва США распечатать стратегические резервыSolenka.infoвчера в 02:59Нефть упала ниже 80 долларов за баррель после призыва США распечатывать резервыЭкономика сегоднявчера в 20:05Попытки Вашингтона обрушить нефтяные цены с КНР могут ударить по СШАРЕН ТВвчера в 17:39США и Китай «распечатают» стратегические резервы нефти в попытке сбить ценуФАНвчера в 16:35США и Китай «распечатают» стратегические запасы нефти в попытке сбить ценуFBM.ruвчера в 21:38Показать ещёОценить36Поделиться