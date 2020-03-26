Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.

Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

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Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

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Экономика Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».