Финансы
РБКРезервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину
Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
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По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
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Звезда "Деффчонок" Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина Актриса не побоялась устроить свадьбу во время эпидемии коронавируса.
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Общество
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Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
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В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
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В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
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Происшествия
При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный
При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Происшествия
В Москве на улице выстрелили в ребенка
На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Общество
Рогозин сообщил, что сдает тест на коронавирус ежедневно
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Twitter, что сдает тест на коронавирус каждый день.
Шоу-бизнес
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Футбол
Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»
72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Наука
Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос
Учёными из школы клинической медицины при Кембриджском университете была обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека.
Происшествия
Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге
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Армия и оружие
Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями
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Общество
Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей
Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Экономика
Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса
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Общество
Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча заявил, что лучшим средством от коронавируса является спорт, особенно на льду.