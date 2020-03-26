Финансы

РБКРБКРезервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
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В РФ опасаются банкротства предприятий обрабатывающей промышленности

REGNUMвчера в 10:18

Россия растеряла максимум резервов за десять лет

Lenta.ru26 марта в 12:35

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Вести.Ru26 марта в 09:20

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

ТАСС26 марта в 09:44

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русском26 марта в 09:30

Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Фонтанка.Ру26 марта в 09:53

Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

Газета.Ru26 марта в 09:15
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Армия и оружие

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Российские военные вирусологи приехали в итальянский Бергамо, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом.
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Холодильники-морги для трупов появились на улицах Нью-Йорка

Передвижные морги появились на улицах Нью-Йорка: под них приспособили грузовики-рефрижераторы.
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Минтруд пояснил, как россиянам будет оплачиваться нерабочая неделя

Минтруд представил рекомендации по оплате труда на нерабочей неделе. Она будет длиться с 30 марта по 3 апреля из-за нашествия коронавируса.
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В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Lenta.ru 11:41
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В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

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Звезда "Деффчонок" Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина Актриса не побоялась устроить свадьбу во время эпидемии коронавируса.
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ProstoProSport 26 марта в 14:46
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Рецессия в России становится почти неизбежной

Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
РБК вчера в 00:00
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Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
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В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Общество

Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Discover24 05:30
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При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Коммерсантъ 12:04
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Происшествия

В Москве на улице выстрелили в ребенка

На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Вести.Ru 13:23
Общество

Рогозин сообщил, что сдает тест на коронавирус ежедневно

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Twitter, что сдает тест на коронавирус каждый день.
ТАСС 12:49
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда 08:20
Футбол

Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»

72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Sport.ru вчера в 03:58
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
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Наука

Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос

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Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге

Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Piter.tv 13:06
Армия и оружие

Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями

Боевики заявили, что готовы не только договориться с режимом Башара Асада, но и вторгнуться на территорию Турции, занять ее южную часть и передать под контроль Сирии.
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Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей

Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча заявил, что лучшим средством от коронавируса является спорт, особенно на льду.
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