Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.

Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

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