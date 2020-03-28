Финансы

РБКРБКРезервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Международные резервы ЦБ упали почти на рекордную величину

АБН04:41

За неделю резервы ЦБ упали почти на рекордную величину

Live2405:23

Золотовалютные резервы Центробанка упали ниже, чем в 2014-м и приблизились к 2008-му

Суть событий04:53

Международные резервы Центробанка РФ почти рекордно упали за неделю

Давыдов.Индекс08:02

Центробанк теряет золотовалютные резервы

ГЛАС.RU03:42

Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

РБК03:11

Из-за обвала рубля Центробанк потерял за неделю более 5 процентов валютных резервов

Новый Веквчера в 02:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:59, Ашберн

Комментарии

Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Общество

Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.
RT на русском 07:50
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Здоровье

Минздрав рассказал о случаях заражения врачей коронавирусом

В России зафиксированы несколько случаев заражения медиков коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Московский Комсомолец 08:01
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

В России создали препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба агентства.
РИА Новости 08:34
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность банды подпольных оружейников

Известия 06:53
Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Известия 07:29
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ вчера в 05:36
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Общество

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.
РИА Новости 06:08
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов

Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Рифей-Пермь 02:59
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 16:00
Политика

Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины.
RT на русском 08:41
Спорт

Биатлонистку Халиуллину госпитализировали с подозрением на коронавирус

МК-Спорт 06:04
Футбол

Гол Милевского принес «Динамо-Брест» победу над «Слуцком»

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил 35-летний украинский форвард Артем Милевский.
Sport24.ru 07:53
Общество

Лев Лещенко пошел на поправку, его перевели из реанимации

Российская газета 07:37
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 26 марта в 08:06
Общество

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
RT на русском 06:20
Происшествия

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

REGNUM 00:10
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Российская газета 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное