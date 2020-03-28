Финансы
РБКРезервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину
Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
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Из-за обвала рубля Центробанк потерял за неделю более 5 процентов валютных резервов
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Комментарии
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Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
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Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Общество
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины.
Футбол
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Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил 35-летний украинский форвард Артем Милевский.
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Общество
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
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В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.