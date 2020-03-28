Финансы
РБКРезервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину
Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
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Москву обработают дезинфицирующими растворами
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Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
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