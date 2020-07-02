Финансы
Банки.руМеждународные резервы России выросли за неделю на 0,5 млрд долларов
Международные резервы РФ по состоянию на 26 июня составили 568,3 млрд долларов против 567,8 млрд на 19 июня 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
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Политика
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам РФ
Двадцать городов РФ получили звание «Город трудовой доблести».
Национальная служба новостей 14:14
Общество
В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья у них нет.
РИА Новости 22:13
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Игры
В Epic Games отказались от бесплатной раздачи игры Conan Exiles
В Epic Games решили отказаться от бесплатной раздачи игры Conan Exiles.
Актуальные Новости 22:00
Происшествия
РПЦ собирается вскрыть могилы репрессированных в Рубцовске
По словам работников архива, в страшные годы в Рубцовске расстреляли около 400 человек возле трассы Змеиногорск – Рубцовск.
Толк 06:41
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РИА Новости 19:57
Политика
Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка
Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка.
Известия 20:00
Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
Lenta.ru 05:52
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Российский певец Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял музыкальный клип на новую песню.
Evo-rus.com 15:40
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Гаджеты
LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году
Машины и Механизмы 08:21
Политика
Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран
В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» Захарова подчеркнула, что Штатам не надо вмешиваться во внутренние дела других государств.
RuNews24.ru 17:51
Общество
Tez Tour возобновил работу офиса в Турции
Речь идет о собственном принимающем офисе, который вновь начнет работу для подготовки к обслуживанию туристов.
Gazeta.SPb 06:12
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Документ разработан по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова.
РБК 23:00
Армия и оружие
Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
Пентагон обеспокоен решением Китая провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 21:41
Общество
Режим самоизоляции для жителей Югры старше 65 лет продлили до 12 июля
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше до 12 июля из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 12:05
Футбол
Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИ
Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси может уйти из каталонской команды в 2021 году после истечения контракта, сообщает Cadena SER.
Газета.Ru 20:07
Шоу-бизнес
Таблоид выплатит Джеффри Рашу рекордную компенсацию по делу о клевете
Австралийская газета Daily Telegraph выплатит актеру Джеффри Рашу рекордную компенсацию в размере 2,9 миллионов долларов по делу о клевете, сообщает The Guardian.
РИА Новости 14:56
Общество
На «золотой паспорт» Черногории претендуют десятки россиян
Для получения гражданства Черногории иностранные граждане должны инвестировать в недвижимость страны от € 250 тыс. и сделать благотворительный взнос в государственный фонд в размере € 100 тыс. Всего власти намерены выдать 2 тыс. "золотых паспортов", после чего программа будет закрыта.
Коммерсантъ 22:57
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»).
Evo-rus.com 09:41
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости 09:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru 22:49
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28