Финансы
ИА Красная ВеснаРезервы РФ за неделю выросли на $0,5 млрд
С 19 по 26 июня 2020 года международные резервы России выросли на 0,1% (на $0,5 млрд). Об этом 2 июня говорится на сайте Банка РФ. В общей сложности резервы России за семь дней выросли до $568,3 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Международные резервы России за неделю выросли на полмиллиарда долларов
Московский Комсомолецвчера в 09:20
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Армия и оружие
НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике
Известия вчера в 20:52
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
Piter.tv вчера в 04:54
Общество
В Пермском крае разрешили проводить речные круизы
Со 2 июля в Пермском крае возобновляется работа организаций, предоставляющих услуги по речным круизам.
Рифей-Пермь вчера в 15:05
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
Происшествия
В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка
Вести.Ru вчера в 22:03
Политика
Лукашенко призвал проявить «человеческое отношение» к Белоруссии
Ранее французский МИД обратился с заявлением к Минску, призвав отпустить задержанных, претендующих на пост президента Белоруссии и обеспечить свободу выражения на манифестациях.
Политика Сегодня вчера в 15:39
Музыка
Группировка «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Фотосессия». Премьера видео состоялась в ночь с четверга на пятницу, 3 июля.
Мойка78 вчера в 20:18
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС 01 июля в 16:15
Футбол
«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»
ТАСС Спорт вчера в 11:02
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Политика
ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми
В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru 01 июля в 16:07
Гаджеты
Xiaomi презентовала 65-дюймовый OLED-телевизор за $1840
Как сообщает ToDay News Ufa, продажи первого 65-дюймового OLED-телевизора стартуют 3 июля. Уже известна цена – 1840 долларов.
ToDay News Ufa вчера в 09:47
Религия
Екатеринбургская епархия: отец Сергий стал священником вопреки канонам
Как ранее сообщало ИА «Уральский меридиан», основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный отец Сергий отсидел за убийство, а потом уже стал священником.
Уральский меридиан вчера в 12:51
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
Более 40 стран сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе, следует из пресс-релиза на сайте МАГАТЭ.
РИА Новости 30 июня в 22:49
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 01 июля в 13:58
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
Общество
Выпускники на Дальнем Востоке первыми в стране начинают сдачу ЕГЭ
Выпускники школ на Дальнем Востоке в пятницу станут первыми в России, кто сдает Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 17:08
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости вчера в 08:04
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Космос
«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя
Planet Today 01 июля в 02:33
Здоровье
Специалисты назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Наибольшее число выявленных онкологических заболеваний в 2019 году пришлось на Архангельскую область - 566,2 случая на 100 тыс. населения.
Газета.Ru 00:36
Общество
В Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу
Сегодня внимание привлек один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырех человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов.
РИА Новости вчера в 19:54
Экономика
Япония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:50
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин записал специальное видеопоздравление по случаю 80-летия первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Татар-информ 00:34
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего
РБК 01 июля в 04:22
Здоровье
За месяц число умерших от COVID в Свердловской области выросло в три раза. Эпидемиолог назвал причины
За месяц число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области выросло более чем в три раза.
Екатеринбург Онлайн вчера в 08:15
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16