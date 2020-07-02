С 19 по 26 июня 2020 года международные резервы России выросли на 0,1% (на $0,5 млрд). Об этом 2 июня говорится на сайте Банка РФ. В общей сложности резервы России за семь дней выросли до $568,3 млрд.

Резервы РФ за неделю выросли на $0,5 млрд

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