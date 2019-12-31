Происшествия
RT на русскомРежим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
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Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Происшествия
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Баскетбол
Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс» в НБА
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз».
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Политика
В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России
1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Политика
Путин утвердил новую структуру Федеральной службы судебных приставов
Президент России Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов» (ФССП), который утверждает список должностей и званий ведомства.
Происшествия
В Астрахани произошел крупный пожар в жилом доме
Шоу-бизнес
Радостная Пелагея после развода пришла с дочкой на елку
Читайте материал: "Телегин назвал причину развода с Пелагеей".
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Исполнитель из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.
Экономика
Китайский народный банк снизил коэффициент требуемых резервов
Китайский народный банк (Центробанк) объявил в среду о снижении с 6 января коэффициента требуемых резервов на 50 базисных пунктов для всех банков, чтобы поддержать развитие реальной экономики.
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Происшествия
На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана, сообщает Иранский сейсмологический центр.
Происшествия
СМИ сообщили о десяти погибших в инцидентах в новогоднюю ночь в США
По меньшей мере десять человек погибли из-за стрельбы в новогоднюю ночь в разных городах США, сообщает газета USA Today.
Здоровье
Бочаров проверил строительство нового корпуса онкоцентра в Волгограде
Глава региона оценил ход его модернизации и строительство нового корпуса онкоцентра.
Игры
PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator
Sony объявила январскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus, в которую вошли четыре игры: Uncharted: The Nathan Drake Collection — в сборник входят: Uncharted: Drake's Forture Uncharted 2: Among Thieves Uncharted 3: Drake's Deception Goat Simulator.
Общество
В России изменились критерии выплаты пособия на ребёнка
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах выплаты пособия на ребенка от полутора до трех лет, сообщает ИА REGNUM.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Финансы
Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
Хоккей
«Разин – не тиран, а моральный урод». Бывший игрок «Северстали» уничтожил тренера
Евгений Лапенков / фото: пресс-служба "Северстали" Разин позволяет себе очень многое, говорит нелицеприятные вещи в адрес игроков.
Происшествия
В жилом доме в Твери произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Армия и оружие
В Сирии в результате ракетных ударов погибли восемь человек
В результате ракетных ударов в сирийском Идлибе погибли по меньшей мере восемь человек, передает Reuters.
Общество
Купившим электронный полис ОСАГО больше не нужна его распечатка
Со 2 января вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые освободили водителей, купивших электронный полис ОСАГО от необходимости возить с собой его распечатку на бумаге.
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