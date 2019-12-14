Общество

RT на русскомRT на русскомВ Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
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В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайного положения

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В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки

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В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

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