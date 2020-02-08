Происшествия

Телеканал 360°Телеканал 360°Режим ЧС объявлен в одном из районов Казахстана из-за массовой драки

Из-за массового погрома Жамбылской области Казахстана объявлен режим ЧС, сообщил «Интерфакс». «Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21:00 часов 8 февраля 2020 года», — указано в официальном заявлении властей.
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В одном из районов Казахстана объявили режим ЧС после массовой драки

РБКвчера в 15:15

Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

РЕН ТВвчера в 13:58

В Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим ЧС

RT на русскомвчера в 14:24

В Кордайском районе Казахстана объявили режим ЧС

REGNUMвчера в 14:11

В районе массовых беспорядков в Казахстане объявлен режим ЧС

Газета.Ruвчера в 14:05

Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки

Известиявчера в 14:26

Власти объявили режим ЧС в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

ТАССвчера в 13:57
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Хоккей

Кудашов объяснил поражение от сборной Швеции детскими ошибками

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов назвал главные ошибки российских хоккеистов в матче с командой из Швеции в рамках третьего этапа на Евротуре Beijer 2020 в Стокгольме.
Известия вчера в 22:01
Происшествия

В Хабаровске неизвестный напал с ножом на двух женщин

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области просит помочь в поиске мужчины, который напал с ножом на двух женщин.
Российская газета 00:14
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Шоу-бизнес

Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь

На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
iReactor вчера в 17:07
Происшествия

Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного

27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.
Москва 24 00:39
Происшествия

Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

News.ru вчера в 03:16
Армия и оружие

Американские военные погибли после обстрела в Афганистане

Lenta.ru вчера в 20:42
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Общество

Китайские авиакомпании увольняют более ста российских пилотов

Online47.ru вчера в 17:09
Общество

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
РИА Новости вчера в 21:11
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Футбол

«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Московский Комсомолец вчера в 08:03
Технологии

Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft

Устаревшая Windows 7 снова подверглась обновлению. Незапланированный апдейт призван устранить недостатки последней версии.
Live24 вчера в 05:11
Происшествия

Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

Вертолет, принадлежавший депутату Айрату Хайруллину, потерпел крушение вечером в пятницу, 7 февраля.
Петербургский дневник 07 февраля в 11:53
Космос

Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

Красная весна 07 февраля в 06:52
Общество

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61

До 61 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, сообщает Минздрав страны.
Вести ФМ 06 февраля в 23:35
Религия

День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля

Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Волга-Медиа вчера в 22:39
Авто

Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020

Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
iReactor вчера в 03:37
Здоровье

Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни

Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Deita.ru вчера в 05:15
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Российская газета 00:10
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument 07 февраля в 10:02
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания 07 февраля в 11:26
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Известия 07 февраля в 08:03
Спорт

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем.
Чемпионат вчера в 10:02
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Армия и оружие

Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.
Вести.Ru 07 февраля в 08:51
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости вчера в 16:59
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