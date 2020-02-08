Происшествия
Телеканал 360°Режим ЧС объявлен в одном из районов Казахстана из-за массовой драки
Из-за массового погрома Жамбылской области Казахстана объявлен режим ЧС, сообщил «Интерфакс». «Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21:00 часов 8 февраля 2020 года», — указано в официальном заявлении властей.
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Хоккей
Кудашов объяснил поражение от сборной Швеции детскими ошибками
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов назвал главные ошибки российских хоккеистов в матче с командой из Швеции в рамках третьего этапа на Евротуре Beijer 2020 в Стокгольме.
Происшествия
В Хабаровске неизвестный напал с ножом на двух женщин
Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области просит помочь в поиске мужчины, который напал с ножом на двух женщин.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Шоу-бизнес
Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко и новорожденную дочь
На кадрах запечатлено, как он забирает супругу и новорожденную дочь из роддома. Также в машине находится их общая дочь Милана.
Происшествия
Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного
27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.
Происшествия
Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт
Армия и оружие
Американские военные погибли после обстрела в Афганистане
Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Общество
Китайские авиакомпании увольняют более ста российских пилотов
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Футбол
«Спартак» выиграл турнир в Катаре
Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Технологии
Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft
Устаревшая Windows 7 снова подверглась обновлению. Незапланированный апдейт призван устранить недостатки последней версии.
Происшествия
Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
Вертолет, принадлежавший депутату Айрату Хайруллину, потерпел крушение вечером в пятницу, 7 февраля.
Космос
Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС
Общество
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
До 61 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, сообщает Минздрав страны.
Религия
День Иоанна Златоуста: чего не стоит делать 9 февраля
Сегодня православные христиане чтят святого архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
Авто
Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020
Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
Здоровье
Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни
Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Армия и оружие
Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Политика
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.