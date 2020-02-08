Из-за массового погрома Жамбылской области Казахстана объявлен режим ЧС, сообщил «Интерфакс». «Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21:00 часов 8 февраля 2020 года», — указано в официальном заявлении властей.

Режим ЧС объявлен в одном из районов Казахстана из-за массовой драки

Хоккей Кудашов объяснил поражение от сборной Швеции детскими ошибками Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов назвал главные ошибки российских хоккеистов в матче с командой из Швеции в рамках третьего этапа на Евротуре Beijer 2020 в Стокгольме.

Происшествия В Хабаровске неизвестный напал с ножом на двух женщин Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области просит помочь в поиске мужчины, который напал с ножом на двух женщин.

Происшествия Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного 27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.

Общество Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".

Авто В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.

Футбол «Спартак» выиграл турнир в Катаре Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.

Авто Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020 Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.

Политика Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.

Политика Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.