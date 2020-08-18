с чего всё началось

Несколько улиц в Благовещенске оказались под водой из-за сильных дождей в регионе. В связи с этим местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Вместе с этим в Благовещенске были развернуты пункты временного размещения жителей, если их дома окажутся затоплены.

Шоу-бизнес Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга. 169

Политика Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян Писатель и участник боевых действий на юго-востоке Украины Захар Прилепин заявил, что белорусский спецназ избивал 33 россиян, задержанных в Минске. 562

Общество Россиянам разрешили раньше уходить с работы в день рождения Заявительница утверждала, что ушла в свой день рождения с работы раньше на четыре часа, проинформировав непосредственного руководителя, так как в организации это было принято. 112

Политика Украина отозвала посла в Белоруссии Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 373

Политика Германия опровергла информацию о звонке Меркель Лукашенко В правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко не разговаривали по телефону после президентских выборов в республике, сообщает Reuters. 47

Общество В новом учебном году учителей российских школ обяжут носить маски Обновлено в 16:02 Российских учителей обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС на горячей линии Минпросвещения РФ. 1,8K

Политика МВБ: США ввели антироссийские санкции против всех, кого можно Вашингтон, 18 августа 2020, 08:57 — REGNUM Власти США исчерпали список лиц в России, против которых можно было бы ввести санкции.

Общество В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT. 12

Общество В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. 1,1K

Гаджеты Названа возможная цена видеокарт на базе Nvidia GeForce RTX 3090 Ampere Вашингтон, 18 августа 2020, 02:03 — REGNUM На форуме ChipHell опубликовали информацию о возможной цене предстоящей видеокарты Nvidia GeForce RTX 3090 Ampere.

Происшествия В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России В российском генконсульстве рассказали о неизвестном мужчине, который с 10 по 16 августа забрасывал камнями автомобили и здание дипмиссии в Нью-Йорке. 96

Происшествия Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной. 172