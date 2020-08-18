Общество
Народные новостиРежим ЧС введен в Благовещенске из-за подтопления нескольких районов
Несколько улиц в Благовещенске оказались под водой из-за сильных дождей в регионе. В связи с этим местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Вместе с этим в Благовещенске были развернуты пункты временного размещения жителей, если их дома окажутся затоплены.
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с чего всё началось
В Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города.Газета.Ruвчера в 21:19
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