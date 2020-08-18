Общество

Народные новостиНародные новостиРежим ЧС введен в Благовещенске из-за подтопления нескольких районов

Несколько улиц в Благовещенске оказались под водой из-за сильных дождей в регионе. В связи с этим местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Вместе с этим в Благовещенске были развернуты пункты временного размещения жителей, если их дома окажутся затоплены.
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с чего всё началось
В Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города
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Газета.Ruвчера в 21:19

Подробнее о событии

Режим ЧС из-за обильных осадков действует в Благовещенском районе

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Олег Имамеев: «Этот ливень — стихийное бедствие»

АСН2402:34

Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

ТАССвчера в 20:59

Прокуратура Благовещенска оценивает своевременность ликвидации последствий ЧС

Амур.инфо03:00

Благовещенск плывет: фоторепортаж с затопленных улиц

Амурская правдавчера в 23:50

В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

РИА Новостивчера в 21:17

Олег Имамеев: «Ущерб от минувшего дождя может быть оценен в несколько миллионов рублей»

Вести - Амурская область03:05
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Происшествия

Ефремов прибыл в Пресненский суд

ТАСС 03:05
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Политика

Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, сообщает белорусский портал tut.by.
РИА Новости 02:02
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Политика

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Новости Брянска вчера в 08:19
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Политика

Дегтярев пригласил участников митингов в Хабаровске в Народный совет

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил участников митингов в Народный совет, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Шоу-бизнес

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости 16 августа в 03:59
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Единоборства

Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе

RT на русском 03:09
Политика

Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Писатель и участник боевых действий на юго-востоке Украины Захар Прилепин заявил, что белорусский спецназ избивал 33 россиян, задержанных в Минске.
Газета.Ru вчера в 15:21
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Здоровье

Назвала самый вредный продукт для почек врач-нефролог Артюхина

Врач Людмила Артюхина в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что чрезмерное употребление соли вредит почкам.
МедиаПоток вчера в 02:43
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Общество

Россиянам разрешили раньше уходить с работы в день рождения

Заявительница утверждала, что ушла в свой день рождения с работы раньше на четыре часа, проинформировав непосредственного руководителя, так как в организации это было принято.
Югополис вчера в 09:22
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Происшествия

Пациентка больницы под Курском очнулась в морге

В Курской области пациентка Горшеченской центральной районной больницы очнулась в морге.
Российская газета 03:13
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Общество

Мишустин поручил провести на Дальнем Востоке генеральную уборку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток выразил удивление состоянием посещённых мест.
Life.ru 02:21
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Политика

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru вчера в 10:19
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Политика

Германия опровергла информацию о звонке Меркель Лукашенко

В правительстве ФРГ заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко не разговаривали по телефону после президентских выборов в республике, сообщает Reuters.
Накануне.Ru 02:37
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Путешествия

«Полно заболевших»: россияне рассказали про отдых в Турции

Topdaynews.ru 02:32
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Общество

В новом учебном году учителей российских школ обяжут носить маски

Обновлено в 16:02 Российских учителей обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС на горячей линии Минпросвещения РФ.
BFM.ru вчера в 08:08
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Политика

МВБ: США ввели антироссийские санкции против всех, кого можно

Вашингтон, 18 августа 2020, 08:57 — REGNUM Власти США исчерпали список лиц в России, против которых можно было бы ввести санкции.
REGNUM 01:57
Авто

В продаже появился первый в мире пикап ГАЗ «Вепрь Next»

Один из столичных дилеров "ГАЗ" предложил вниманию покупателей пикап "Вепрь Next".
Новые автомобили 02:23
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Космос

Tesla займется созданием дизайна космических кораблей

Американский автопроизводитель Tesla намерен взяться за разработку дизайна для космических аппаратов.
Discover24 вчера в 03:04
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Авто

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Новые автомобили 01:26
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Экономика

Гражданам РФ 17 августа начали платить новое пособие на детей до 7 лет

Новая денежная выплата от государства начнет поступать российским гражданам с 17 августа.
iReactor вчера в 05:25
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Политика

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Президент США Дональд Трамп назвал лидера России Владимира Путина «шахматистом мирового класса».
Коммерсантъ вчера в 20:38
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Происшествия

В Рязанской области двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком

Иномарка попала под КамАЗ в Рязанской области, в результате погибли двое взрослых и двухлетний мальчик, сообщает во вторник управление МВД по региону.
РИА Новости 02:14
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Общество

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.
Lenta.ru вчера в 17:15
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Общество

В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru 00:14
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Общество

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости вчера в 18:39
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Гаджеты

Названа возможная цена видеокарт на базе Nvidia GeForce RTX 3090 Ampere

Вашингтон, 18 августа 2020, 02:03 — REGNUM На форуме ChipHell опубликовали информацию о возможной цене предстоящей видеокарты Nvidia GeForce RTX 3090 Ampere.
REGNUM вчера в 19:03
Происшествия

В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России

В российском генконсульстве рассказали о неизвестном мужчине, который с 10 по 16 августа забрасывал камнями автомобили и здание дипмиссии в Нью-Йорке.
Российская газета вчера в 23:40
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Общество

Задержанный в Минске политтехнолог Шкляров сравнил арест с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, которого обвинили в организации беспорядков, сообщил об условиях нахождения под арестом.
Общественная служба новостей вчера в 21:45
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Происшествия

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM 02:02
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Гаджеты

Появились фото линейки iPhone 12 в чехлах

В Сети появились новые изображения iPhone 12, на этот раз их опубликовал производитель чехлов.
The GEEK 03:05
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