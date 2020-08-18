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В Благовещенске введен режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

Власти Благовещенска приняли решение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за подтопления улиц в нескольких районах города после продолжительных дождей.В источнике
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АСН24

Благовещенские сервисы такси подняли цены на поездки в пять раз

АСН2400:36
ТАСС

Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

ТАСС20:59
Амурская правда

Благовещенск плывет: фоторепортаж с затопленных ливнем улиц

Амурская правда23:50
Вести - Амурская область

Благовещенское МП «ГСТК» устраняет последствия дождя

Вести - Амурская область23:33
РИА Новости

В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

РИА Новости21:17
Амур.инфо

Во дворах частного сектора Благовещенска воды по пояс

Амур.инфо00:55
Телепорт

Режим ЧС ввели в Благовещенске после ночного ливня

Телепорт20:34

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Коммерсантъ00:29
173

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
2

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Полсотни проектов аспирантов ТГУ получили гранты РФФИ

Молодые ученые Томского госуниверситета (ТГУ) выиграли 52 гранта в конкурсе проектов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ); общая сумма грантов превышает 62 миллиона рублей, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.
РИА Томсквчера в 07:53