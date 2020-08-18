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В Благовещенске введен режим ЧС из-за подтопления нескольких районов
Власти Благовещенска приняли решение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за подтопления улиц в нескольких районах города после продолжительных дождей.В источнике
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