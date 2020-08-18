Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя
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Режим ЧС введен в Благовещенске после сильного дождя, который продолжался всю ночь. По информации Амурского гидрометцентра, за ночь в Благовещенске выпало 67 миллиметров осадков, а за сутки — 81 миллиметр.В источнике
С чего всё началось
В Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города
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