Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя

Режим ЧС введен в Благовещенске после сильного дождя, который продолжался всю ночь. По информации Амурского гидрометцентра, за ночь в Благовещенске выпало 67 миллиметров осадков, а за сутки — 81 миллиметр.