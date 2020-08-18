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BFM.ru
BFM.ru

Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя

Режим ЧС введен в Благовещенске после сильного дождя, который продолжался всю ночь. По информации Амурского гидрометцентра, за ночь в Благовещенске выпало 67 миллиметров осадков, а за сутки — 81 миллиметр.В источнике
С чего всё началось
В Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города
.
Газета.Ru21:19
Подробнее о событии
АСН24

Монитор даже был под водой: в Благовещенске затопило книжный магазин в микрорайоне

АСН2404:31
Телепорт

Режим ЧС из-за обильных осадков действует в Благовещенском районе

Телепорт02:53
ТАСС

Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

ТАСС20:59
Амур.инфо

Прокуратура Благовещенска оценивает своевременность ликвидации последствий ЧС

Амур.инфо03:00
Амурская правда

Благовещенск плывет: фоторепортаж с затопленных улиц

Амурская правда23:50
РИА Новости

В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

РИА Новости21:17
Вести - Амурская область

Олег Имамеев: «Ущерб от минувшего дождя может быть оценен в несколько миллионов рублей»

Вести - Амурская область03:05

Зеленский ввёл в состав ТКГ премьер-министра времён Кравчука

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в состав украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, введя на пост первого заместителя Витольда Фокина.
Зеленский ввёл в состав ТКГ премьер-министра времён Кравчука
ИА Новороссия04:39

Российские банки сократили в июле выдачу потребкредитов на 30,7%

Российские банки выдали в июле 2020 года на покупку потребительских товаров 1,19 млн кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС04:33
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Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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