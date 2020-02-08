Отмечается, что режим ЧС введен в рамках закона «О гражданской защите». 7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек. В ходе беспорядков погибли восемь человек, 40 пострадали, повреждены 30 жилых домов, 15 торговых точек и более 20 автомобилей.

Футбол «Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас» Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.

Интернет Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7 Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.

Экономика Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.

Общество Власти Китая дали официальное название коронавирусу На следующий день власти Китая сообщили, что уровень смертности в КНР среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Кроме того, отмечалось, что от коронавируса в 2/3 случаев умирают мужчины, а 80% летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет.

Общество Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Гаджеты Вышел браузер Microsoft Edge 80 В дальнейшем Microsoft намерена обновить старую UWP-версию браузера Edge до новой для всех пользователей Windows 10.

Политика Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века» Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.

Происшествия Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.

Политика Лавров отреагировал на угрозы США ввести санкции против Роснефти Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что поддержка русскими компаниями властей Венесуэлы - это не просто бизнес, а "это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы".

Политика Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.

Шоу-бизнес 29-летняя Ида Галич родила первенца Звезда Instagram Ида Галич впервые стала мамой. В эту пятницу, 7 февраля, отец 29-летней Иды Галич сообщил о рождени внука.