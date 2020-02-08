Происшествия
ИзвестияРежим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки
Отмечается, что режим ЧС введен в рамках закона «О гражданской защите». 7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек. В ходе беспорядков погибли восемь человек, 40 пострадали, повреждены 30 жилых домов, 15 торговых точек и более 20 автомобилей.
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Футбол
«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас»
Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.
Интернет
Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7
Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген
Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген.
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Экономика
Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.
Политика
Помпео призвал американских губернаторов осторожнее вести бизнес с КНР
Госсекретарь США Майк Помпео призвал американских губернаторов быть осторожнее в ведении бизнеса с Китаем.
Общество
Власти Китая дали официальное название коронавирусу
На следующий день власти Китая сообщили, что уровень смертности в КНР среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Кроме того, отмечалось, что от коронавируса в 2/3 случаев умирают мужчины, а 80% летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Политика
Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами
Гаджеты
Вышел браузер Microsoft Edge 80
В дальнейшем Microsoft намерена обновить старую UWP-версию браузера Edge до новой для всех пользователей Windows 10.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Политика
Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века»
Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Политика
Папу Франциска пригласили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Политика
Лавров отреагировал на угрозы США ввести санкции против Роснефти
Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что поддержка русскими компаниями властей Венесуэлы - это не просто бизнес, а "это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы".
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Шоу-бизнес
29-летняя Ида Галич родила первенца
Звезда Instagram Ида Галич впервые стала мамой. В эту пятницу, 7 февраля, отец 29-летней Иды Галич сообщил о рождени внука.
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Спорт
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Космос
Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли
Политика
Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
Происшествия
В Москве суд арестовал соучастника убийства Япончика
Басманный суд Москвы вынес решение заключить под стражу обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию.