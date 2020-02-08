Происшествия

ИзвестияИзвестияРежим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки

Отмечается, что режим ЧС введен в рамках закона «О гражданской защите». 7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек. В ходе беспорядков погибли восемь человек, 40 пострадали, повреждены 30 жилых домов, 15 торговых точек и более 20 автомобилей.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

В Кордайском районе Казахстана после массовых беспорядков введен режим ЧС

Коммерсантъ15:47

В одном из районов Казахстана объявили режим ЧС после массовой драки

РБК15:15

Власти объявили режим ЧС в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

ТАСС13:57

В Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим ЧС

RT на русском14:24

В Кордайском районе Казахстана объявили режим ЧС

REGNUM14:11

В районе массовых беспорядков в Казахстане объявлен режим ЧС

Газета.Ru14:05

Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки

Известия14:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:28, Ашберн
Футбол

«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас»

Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.
ProstoProSport 09:41
Интернет

Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7

Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Красная весна 03:17
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Политика

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген

Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген.
РБК 16:36
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Спорт-Экспресс 13:38
Происшествия

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

Lenta.ru 12:24
Экономика

Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.
BFM.ru 03:19
Армия и оружие

США создают новые военные базы на северо-востоке Сирии

РЕН ТВ 16:08
Политика

Помпео призвал американских губернаторов осторожнее вести бизнес с КНР

Госсекретарь США Майк Помпео призвал американских губернаторов быть осторожнее в ведении бизнеса с Китаем.
RT на русском 19:05
Общество

Власти Китая дали официальное название коронавирусу

На следующий день власти Китая сообщили, что уровень смертности в КНР среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Кроме того, отмечалось, что от коронавируса в 2/3 случаев умирают мужчины, а 80% летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет.
Известия 17:45
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Политика

Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Pravda.Ru 05:41
Гаджеты

Вышел браузер Microsoft Edge 80

В дальнейшем Microsoft намерена обновить старую UWP-версию браузера Edge до новой для всех пользователей Windows 10.
3DNews 12:50
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия 11:12
Политика

Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века»

Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.
Lenta.ru 20:02
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском 16:51
Политика

Папу Франциска пригласили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Вести.Ru 11:56
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК 13:50
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Политика

Лавров отреагировал на угрозы США ввести санкции против Роснефти

Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что поддержка русскими компаниями властей Венесуэлы - это не просто бизнес, а "это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы".
Центр энергетической экспертизы 06 февраля в 20:02
Общество

Минздрав Пермского края проверяет информацию об убийстве пациентов

Рифей-Пермь 11:33
Технологии

Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor 06 февраля в 17:47
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК вчера в 08:25
Шоу-бизнес

29-летняя Ида Галич родила первенца

Звезда Instagram Ида Галич впервые стала мамой. В эту пятницу, 7 февраля, отец 29-летней Иды Галич сообщил о рождени внука.
Passion.ru вчера в 09:04
Армия и оружие

Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо

Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 14:45
Космос

Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли

РИА Новости вчера в 04:39
Политика

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
РИА Новости 18:42
Происшествия

В Москве суд арестовал соучастника убийства Япончика

Басманный суд Москвы вынес решение заключить под стражу обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию.
Московский Комсомолец вчера в 02:19
ещё по теме
Жамбылская область
Область в Казахстане
Область, расположенная на юге Республики Казахстан, образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1939 года из части Южно-Казахстанской и Алма-Атинской области. 4 мая 1993 года Постановлением Президиума Верховного Совета Казахстана название Джамбулской области на русском языке было изменено на Жамбылскую область. Область названа в честь Жамбыла Жабаева, казахского и советского поэта-акына, лауреата Сталинской премии второй степени.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное