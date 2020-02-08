Происшествия
ИзвестияРежим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки
Отмечается, что режим ЧС введен в рамках закона «О гражданской защите». 7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек. В ходе беспорядков погибли восемь человек, 40 пострадали, повреждены 30 жилых домов, 15 торговых точек и более 20 автомобилей.
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В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
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