Отмечается, что режим ЧС введен в рамках закона «О гражданской защите». 7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек. В ходе беспорядков погибли восемь человек, 40 пострадали, повреждены 30 жилых домов, 15 торговых точек и более 20 автомобилей.

Общество Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн Апелляционный суд в Лондоне вынес решение по многолетней тяжбе между миллиардером Олегом Дерипаской и экс-главой ВЭБа, бывшим замминистра финансов Владимиром Чернухиным в пользу последнего.

Политика Зеленский встретился с Папой Римским Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.

Культура Марго Робби рассказала, какую музыку предпочитает Марго Робби оказалась фанатом тяжелого металла и продемонстрировала, что знает много групп на телепрограмме The Tonight Show with Jimmy Fallon, сообщает NME.

Наука «„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать» Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.

Технологии Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова пожаловалась на недомогание Актриса Мария Кожевникова рассказала своим подписчикам в микроблоге о том, что на ее коже возникла непонятная сыпь.

Культура Новое шоу Собчак обвинили в плагиате В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.

Авто Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai Отличия Pathfinder N-Treck от стандартной модели заключаются в черной решетке радиатора, ином диффузоре, других дверных ручках и корпусах боковых зеркал.

Политика Российский атомный миноносец «Лидер» оказался аутсайдером В России приостановили создание российского атомного эскадренного миноносца «Лидер». Проект оказался в аутсайдерах из-за отсутствия средств.

Фигурное катание Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.