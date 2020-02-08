Происшествия

ИзвестияИзвестияРежим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки

Отмечается, что режим ЧС введен в рамках закона «О гражданской защите». 7 февраля в Кордайском районе произошла массовая драка с участием порядка 1 тыс. человек. В ходе беспорядков погибли восемь человек, 40 пострадали, повреждены 30 жилых домов, 15 торговых точек и более 20 автомобилей.
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В Кордайском районе Казахстана после массовых беспорядков введен режим ЧС

Коммерсантъ15:47

В одном из районов Казахстана объявили режим ЧС после массовой драки

РБК15:15

В районе массовых беспорядков в Казахстане объявлен режим ЧС

Газета.Ru14:05

В Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим ЧС

RT на русском14:24

В Кордайском районе Казахстана объявили режим ЧС

REGNUM14:11

Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки

Известия14:26

Власти объявили режим ЧС в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

ТАСС13:57
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