Происшествия
Газета.RuРежим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко. Подобные меры позволяют направить средства резервного фонда на ликвидацию последствий разлива, заявил Кожемяко.
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Произошёл взрыв. С ёмкости сорвало крышку, она отлетела на десять метров, жертв нет. Произошёл разлив мазута. Сейчас принимаются все меры для того чтобы оперативно устранить последствия. Задействованы порядка сорока человек, прибыла техника, в девять утра начались работы.
— Олег Кожемяко, российский политикВосток-Медиа вчера в 20:22
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Губернатор Олег Кожемяко побывал на месте ликвидации последствий разрушения резервуара с мазутом
ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:03
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