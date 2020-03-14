Происшествия

Газета.RuГазета.RuРежим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко. Подобные меры позволяют направить средства резервного фонда на ликвидацию последствий разлива, заявил Кожемяко.
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После взрыва котельной и разлива мазута в Находке введен режим ЧС

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Уголовное дело возбудили после разлива мазута в Находке

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Губернатор Олег Кожемяко побывал на месте ликвидации последствий разрушения резервуара с мазутом

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Evo-rus.com вчера в 09:00
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
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Начальника отдела угрозыска в Москве уволили из-за селфи в морге

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Газета.Ru вчера в 21:20
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Пользователи Windows пожаловались на сбои после установки обновления

Пользователи Windows 10 пожаловались на сбои после установки актуального обновления, сообщило издание Windows Latest.
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Общество

В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
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Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
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Турция объявила России ультиматум по Сирии

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
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Политика

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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

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Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде

Владимир, 14 марта 2020, 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.
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Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
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