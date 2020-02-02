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РБКВ двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса
В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Речь идет об Октябрьском и Хасанском районах Приморья, которые граничат с Китаем.
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До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.
— Олег Кожемяко, российский политикТК Звезда вчера в 21:11
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