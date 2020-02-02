До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство.

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Речь идет об Октябрьском и Хасанском районах Приморья, которые граничат с Китаем.

В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

Происшествия Трое погибли в ДТП в Ульяновской области Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск–Сурское–Ульяновск в Ульяновской области.

Футбол Антон Миранчук получил серьезную травму Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.

Происшествия В кафе в Новосибирске обрушилась крыша Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.

Общество Как повар-иностранец оказался на кремлёвской кухне Личный путь мсье Жерома Риго к кремлёвской плите начинался в одном из ресторанов Франции.

Политика Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.

Армия и оружие Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.

Игры В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.

Общество В Италии добились прогресса в изучении коронавируса Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что итальянским ученым удалось изолировать смертельный коронавирус, главным очагом распространения которого является Китай.