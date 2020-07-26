Общество
РЕН ТВРежим ЧС введен в штате Техас из-за урагана «Ханна»
В штате Техас объявлен режим ЧС в связи с прохождением урагана "Ханна". В сообщении Белого дома говорится: "Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи".
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Политика
Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ru 05:49
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
Происшествия
Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки
Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 17:58
Общество
Лидер КНДР закрыл город Кэсон из-за коронавируса
Российская газета вчера в 20:50
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Общество
Два выпускника из Петербурга набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
RT на русском 09:40
Общество
Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
Автоспорт
Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк
Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru 10:23
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Политика
В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса
Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.
Lenta.ru 18:36
Общество
Недавно уложенный асфальт провалился в центре Читы
«Свежеуложенный асфальт провалился днём 26 июля на перекрёстке улиц Бабушкина и Бутина на месте раскопок ТГК-14», — рассказал очевидец.
Забайкальский рабочий 07:20
Общество
На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи
Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 08:41
Политика
Врио главы Хабаровска пообещал выйти к народу вместе со Шнуровым
Врио главы Хабаровска Михаил Дегтярёв заявил о том, что выйдет на встречу с жителями вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым.
News.ru 15:46
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
Армия и оружие
Сухопутные «Искандеры» научили поражать морские цели
Ракетные бригады ОТРК «Искандер» сухопутных войск с 2020 года начали обучать поражению кораблей и морских десантов, включая высадившиеся на побережье силы.
ИА Красная Весна 18:40
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер продемонстрировал необычную экипировку Супермена в рамках фестиваля Comic-Con.
Вечерняя Москва 13:06
Политика
Германия выступила против приглашения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
Известия 19:35
Гаджеты
Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G
Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру 17:09
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Американские ученые совместно с коллегами из Китая разработали тест, способный предсказать появление пяти форм рака у человека по анализу крови, пишет РИА Новости.
Live24 вчера в 06:48
Авто
Названы три наиболее быстрых серийных внедорожника
Эксперты назвали тройку наиболее быстрых серийных внедорожников, которые сегодня доступны на рынке.
Informus.ru 15:09
Происшествия
В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов
Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
Общество
Названы страны Европы с самым доступным бензином
Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург.
Известия 19:34
Армия и оружие
В Эфиопии уничтожены два российских «Панциря»
Два ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства, которые стояли на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Профиль 09:22
Культура
Энди Роддик: «Не хочу работать на телекомпанию, показывающую конспирологическую передачу про коронавирус»
Экс-первая ракетка мира Энди Роддик, работающий экспертом на телеканале Tennis Channel, рассказал, что не хочет быть частью телекомпании, транслирующей конспирологические передачи.
Sports.ru 14:59