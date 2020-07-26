Общество

РЕН ТВРЕН ТВРежим ЧС введен в штате Техас из-за урагана «Ханна»

В штате Техас объявлен режим ЧС в связи с прохождением урагана "Ханна". В сообщении Белого дома говорится: "Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи".
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Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

News.ru16:38

В Техасе объявили режим ЧС из-за урагана

НТВ15:57

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

МИР 2415:43

Президент США объявил режим чрезвычайной ситуации в Техасе

ИА Красная Весна16:47

Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

РИА Новости15:45

Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна»

ТАСС16:13

Трамп объявил, что внимательно следит за ситуацией с ураганами

REGNUM00:26
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Политика

Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
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Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
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Происшествия

Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки

Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 17:58
Общество

Лидер КНДР закрыл город Кэсон из-за коронавируса

Российская газета вчера в 20:50
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
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Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
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Общество

Два выпускника из Петербурга набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ

RT на русском 09:40
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Общество

Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян

Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
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Автоспорт

Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк

Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru 10:23
Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru вчера в 11:37
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Политика

В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.
Lenta.ru 18:36
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Общество

Недавно уложенный асфальт провалился в центре Читы

«Свежеуложенный асфальт провалился днём 26 июля на перекрёстке улиц Бабушкина и Бутина на месте раскопок ТГК-14», — рассказал очевидец.
Забайкальский рабочий 07:20
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Наука

Израильские ученые опровергли одно из глобальных представлений о мозге

OAnews 11:52
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Общество

На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи

Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 08:41
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Политика

Врио главы Хабаровска пообещал выйти к народу вместе со Шнуровым

Врио главы Хабаровска Михаил Дегтярёв заявил о том, что выйдет на встречу с жителями вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым.
News.ru 15:46
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Экономика

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
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Армия и оружие

Сухопутные «Искандеры» научили поражать морские цели

Ракетные бригады ОТРК «Искандер» сухопутных войск с 2020 года начали обучать поражению кораблей и морских десантов, включая высадившиеся на побережье силы.
ИА Красная Весна 18:40
Кино

Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена

Американский режиссер Зак Снайдер продемонстрировал необычную экипировку Супермена в рамках фестиваля Comic-Con.
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Политика

Германия выступила против приглашения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил 26 июля, что его страна выступает против предложения вернуть Россию в «большую семерку» (G7).
Известия 19:35
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Гаджеты

Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G

Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
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Наука

Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления

Американские ученые совместно с коллегами из Китая разработали тест, способный предсказать появление пяти форм рака у человека по анализу крови, пишет РИА Новости.
Live24 вчера в 06:48
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Авто

Названы три наиболее быстрых серийных внедорожника

Эксперты назвали тройку наиболее быстрых серийных внедорожников, которые сегодня доступны на рынке.
Informus.ru 15:09
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Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

РИА Новости 15:45
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В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов

Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
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Происшествия

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Октябрьском районе ЕАО

EAOmedia.ru 19:11
Общество

Названы страны Европы с самым доступным бензином

Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург.
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Армия и оружие

В Эфиопии уничтожены два российских «Панциря»

Два ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства, которые стояли на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
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Энди Роддик: «Не хочу работать на телекомпанию, показывающую конспирологическую передачу про коронавирус»

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик, работающий экспертом на телеканале Tennis Channel, рассказал, что не хочет быть частью телекомпании, транслирующей конспирологические передачи.
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