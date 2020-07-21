Происшествия
ТАССРежим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления. В воде оказались около 200 домов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в понедельник.
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с чего всё началось
В городе Нижние Серги (Свердловская область) из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте МЧС по региону во вторник, 21 июля.Известия18:28
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Стивен Сигал прилетел в Бурятию
Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр.
Lenta.ru 22:08
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
Общество
Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России
Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия 21:06
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Армия и оружие
Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире
Сирийским военным удалось совершить практически невозможное, захватив один из самых скрытных беспилотников в мире - Black Hornet 3, являющийся одним из самых миниатюрных тактических разведывательных беспилотников в мире.
Avia.pro 21:18
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС 09:18
Футбол
Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова
Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. - заявил Иванов в интервью РИА Новости.
CT news 16:09
Общество
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Общество
До 65 возросло количество умерших от коронавируса в Приморье
В Приморском крае за сутки умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество смертей от COVID-19 возросло до 65.
EastRussia 23:00
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 21:41
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
Футбол
«Манчестер Сити» заплатит 39 миллионов евро за Аке
Как сообщает The Guardian, «Манчестер Сити» заплатит за 25-летнего голландца 39 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 20:27
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
Политика
Спикер парламента Чечни Даудов опроверг обвинения США в адрес Кадырова
Политическая Экспертиза 18:46
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Здоровье
Испанский врач назвал продукт для похудения
Evo-rus.com 10:33
Спорт
С шестом через границу. Из России сбежал легкоатлет-рекордсмен
Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.
Аргументы и Факты вчера в 19:52
Общество
Новая Конституция позволяет повышать пенсионный возраст
Если же возникнут какие-либо сложные обстоятельства, то власти смогут снова повысить пенсионный возраст.
Pravda.Ru 12:02
Политика
Силуанов сказал, что правительство РФ не нанимает хакеров
"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
Интерфакс 22:36
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В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
РИА Новости 22:05
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Футбол
Бэйл не собирается покидать «Реал»
Спорт-Экспресс 22:57