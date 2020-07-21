Происшествия

ТАССТАССРежим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления. В воде оказались около 200 домов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в понедельник.
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с чего всё началось
В городе Нижние Серги (Свердловская область) из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте
 МЧС по региону во вторник, 21 июля.
Известия18:28

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Самое актуальное в Свердловской области на 21 июля. В регионе продлили карантин, отца Сергия признали экстремистом

URA.Ru22:00

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

ТАСС16:35

В МЧС рассказали о ликвидации последствий сильного потопа в Нижних Сергах на Урале

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На Урале затопило целый город: 10 самых эпичных видео

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В Нижних Сергах ввели режим ЧС из-за потопа

РЕН ТВ17:46

В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка

РИА Новости16:59

В Нижних Сергах из-за наводнения введён режим ЧС

REGNUM22:53
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС 05:48
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Общество

Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России

Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
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Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

REGNUM 10:41
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Армия и оружие

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Сирийским военным удалось совершить практически невозможное, захватив один из самых скрытных беспилотников в мире - Black Hornet 3, являющийся одним из самых миниатюрных тактических разведывательных беспилотников в мире.
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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

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Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
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Футбол

Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова

Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. - заявил Иванов в интервью РИА Новости.
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«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
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Общество

До 65 возросло количество умерших от коронавируса в Приморье

В Приморском крае за сутки умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество смертей от COVID-19 возросло до 65.
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Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
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Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа

Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу

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Спикер парламента Чечни Даудов опроверг обвинения США в адрес Кадырова

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«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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С шестом через границу. Из России сбежал легкоатлет-рекордсмен

Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.
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Новая Конституция позволяет повышать пенсионный возраст

Если же возникнут какие-либо сложные обстоятельства, то власти смогут снова повысить пенсионный возраст.
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Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
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СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
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