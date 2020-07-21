с чего всё началось

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления. В воде оказались около 200 домов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в понедельник.

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,8K

Общество Стивен Сигал прилетел в Бурятию Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр. 4

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 143

Общество Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин. 2

Происшествия В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области. 51

Армия и оружие Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире Сирийским военным удалось совершить практически невозможное, захватив один из самых скрытных беспилотников в мире - Black Hornet 3, являющийся одним из самых миниатюрных тактических разведывательных беспилотников в мире.

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Футбол Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. - заявил Иванов в интервью РИА Новости.

Общество До 65 возросло количество умерших от коронавируса в Приморье В Приморском крае за сутки умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество смертей от COVID-19 возросло до 65.

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 85

Спорт С шестом через границу. Из России сбежал легкоатлет-рекордсмен Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.

Политика Силуанов сказал, что правительство РФ не нанимает хакеров "Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.