с чего всё началось

В целях проведения аварийно-восстановительных работ на территории города ввели режим ЧС, соответствующее постановление подписала мэр Благовещенска Валентина Калита. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Общество Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей. 476

Армия и оружие На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1» За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники. 314

Происшествия В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17 Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH-17 рассказал о результатах исследований тел членов экипажа малайзийского Boeing, передает РИА "Новости". 941

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США сообщили Нидерландам о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), пишет РИА Новости. 551

Политика Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.

Политика Польша в скором времени может открыть свои границы Польша скоро может открыть свои границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 1

Футбол «Хоффенхайм» расторг контракт с главным тренером «Хоффенхайм» объявил об уходе главного тренера Альфреда Шредера. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Общество В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. 146

Транспорт В Москве заработали все виды проездных С отменой режима самоизоляции и пропусков на общественном транспорте Москвы снова заработали все виды проездных билетов.

Автоспорт В «Формуле-1» рассказали о потерях от перехода на 18-дюймовые шины Болиды «Формулы-1» будут терять до двух секунд с круга после перехода на 18-дюймовые шины, заявил технический директор Mercedes Джеймс Эллисон, 6 июня сообщает PlanetF1.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару Роспотребнадзор во время жары рекомендует отказаться от жирной пищи, заменить мясо на рыбу в своем рационе и пить больше жидкостей, чтобы избежать перегрева.

Культура Автокинотеатры открываются в Подмосковье 11 июня Семь кинопаркингов начинают работу в Подмосковье с 11 июня, просмотры фильмов организуют на парковках торговых центров, сообщила РИАМО во вторник министр культуры Московской области Елена Харламова. 2

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 270