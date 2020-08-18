Режим ЧС ввели в Благовещенске после сильного ливня
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В Благовещенске Амурской области после сильного ливня ввели режим ЧС. Согласно последней информации администрации, уровень выпавших в городе за сутки осадков превысил отметку "опасное явление".В источнике
С чего всё началось
В Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города
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Затопленные дворы, тротуары и дороги: Как справляются в области с последствиями ливня?
Вести - Амурская область05:31