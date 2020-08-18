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Аргументы недели
Аргументы недели

Режим ЧС ввели в Благовещенске после сильного ливня

В Благовещенске Амурской области после сильного ливня ввели режим ЧС. Согласно последней информации администрации, уровень выпавших в городе за сутки осадков превысил отметку "опасное явление".В источнике
С чего всё началось
В Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города
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Газета.Ru21:19
Подробнее о событии
Вести - Амурская область

Затопленные дворы, тротуары и дороги: Как справляются в области с последствиями ливня?

Вести - Амурская область05:31
Телепорт

Режим ЧС из-за обильных осадков действует в Благовещенском районе

Телепорт02:53
ТАСС

Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

ТАСС20:59
Амурская правда

Благовещенск плывет: фоторепортаж с затопленных улиц

Амурская правда23:50
Амур.инфо

Ливни прошлись по территории Приамурья

Амур.инфо22:19
РИА Новости

В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

РИА Новости21:17
АСН24

Олег Имамеев: «Этот ливень — стихийное бедствие»

АСН2402:34

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года

"На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных", - цитирует обращение к министру RT.
Российская газета04:02
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Матч между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен из-за коронавируса

Матч первого тура чемпионата Франции нового сезона между "Марселем" и "Сент-Этьеном" перенесен на сентябрь из-за выявления случаев заражения коронавирусом в марсельском клубе, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
РИА Новости06:38

Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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В Белоруссии отказались созывать палату представителей на фоне протестов

Вечером 9 августа ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги президентских выборов, согласно эти данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, около 10%.
РБК07:22
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В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

Сын бывшего депутата Госдумы, члена совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.
РИА Новости05:56
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Oracle начала переговоры о покупке TikTok

По данным источников газеты, крупнейший американский разработчик программного обеспечения начал переговоры с китайскими владельцами социальной сети TikTok после подписания президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе нового указа, в котором от ByteDance требуется отказаться от всех активов на территории США, связанных с социальной сетью.
REGNUM00:58

Осужденный фигурант дела «Сети» добился доследственной проверки следователя УФСБ

В Пензенской области началась доследственная проверка в отношении старшего следователя регионального УФСБ Валерия Токарева, который, как заявляет фигурант дела о террористическом сообществе Сеть Виктор Филинков, фальсифицировал протоколы следственных действий.
Znak.com05:09