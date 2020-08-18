Смотрите также

Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей

В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства извне в Белоруссии

Музыкальный критик объяснил провал Киркорова на Евровидении

Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Штаб белорусской оппозиции 18 августа сформирует Координационный совет

Минкульт Беларуси назначил своего управляющего в Купаловский театр

В Белоруссии отказались созывать палату представителей на фоне протестов

В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

На «Орле и Решке» определили партнера Насти Ивлеевой

Лукашенко наградил более 300 силовиков за безупречную службу

Oracle начала переговоры о покупке TikTok

В Белогорске из-за прошедших ливней ввели режим ЧС

Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства извне в Белоруссии

Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо

Путин выразил уверенность в росте российской экономики

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения

Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России

Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу России

Apple удалит профиль разработчика игры Fortnite из App Store

Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей