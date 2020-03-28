Коронавирус
ТАССРежим ЧС ввели в Череповце в связи с коронавирусом
Режим чрезвычайной ситуации вводят в Череповце в связи распространением коронавирусной инфекции. С 30 марта в городе отменят некоторые маршруты общественного транспорта и временно запретят льготный проезд, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.
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Мы должны сделать все, чтобы режим карантина и самоизоляции соблюдался не только в Череповце, но и по всей территории Вологодской области. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всей территории нашего региона, это будет сделано незамедлительно.
— Олег Кувшинников, российский политикREGNUM 09:07
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Общество
В правительстве задумались об ограничении передвижений по России
Российское правительство рассматривает возможность ограничения передвижений по России на фоне эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Авто
Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа
Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
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Актриса Таисия Вилкова вышла замуж
Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.
Политика
В Петербург стягивают военную технику
Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Общество
Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»
Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции, разместили на дверях станций столичного метро "Домодедовская" и "Бабушкинская", на них названия станций обозначаются как "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская".
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Происшествия
При тушении пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный
В Ростове-на-Дону при тушении сухой травы погиб пожарный, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС России по региону.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Здоровье
Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске
Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.
Наука
Ткани человека удалось омолодить с помощью белков стволовых клеток
Как сообщает МедиаПоток, добиться таких результатов ученым помогли белки и другие сигнальные молекулы, аналоги которых есть в эмбриональных стволовых клетках.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Общество
Лоукостер «Победа» приостановил все полеты
Дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа» прекращает полеты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Политика
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи
Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России
Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Общество
Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса
Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Въезд в Кировск и Апатиты будет ограничен на две недели
Ограничения вступят в силу в Апатитах и Кировске с 6 утра 29 марта и будут длиться 14 дней. ограничивается въезд (въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации) рекомендовано закрыть аэропорт Официальное постановление будет опубликовано региональным оперативным штабом по вопросу эпидемиологической безопасности.
Общество
WSJ: в США возник дефицит золота из-за коронавируса
В США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает газета The Wall Street Journal.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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