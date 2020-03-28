Мы должны сделать все, чтобы режим карантина и самоизоляции соблюдался не только в Череповце, но и по всей территории Вологодской области. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всей территории нашего региона, это будет сделано незамедлительно.

Режим чрезвычайной ситуации вводят в Череповце в связи распространением коронавирусной инфекции. С 30 марта в городе отменят некоторые маршруты общественного транспорта и временно запретят льготный проезд, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

Режим ЧС ввели в Череповце в связи с коронавирусом

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