Владимир Владимирович, ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне Российской Федерации такое количество топлива. Честно говоря, у меня большие сомнения не то, что в четырнадцати днях, а в самой ликвидации.

Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная. Ввести режим посоветовал глава МЧС Евгений Зиничев. В свою очередь, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил привлечь военных к ликвидации последствий.

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

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