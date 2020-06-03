Общество
РИА НовостиПутин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске
Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная. Ввести режим посоветовал глава МЧС Евгений Зиничев. В свою очередь, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил привлечь военных к ликвидации последствий.
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Владимир Владимирович, ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне Российской Федерации такое количество топлива. Честно говоря, у меня большие сомнения не то, что в четырнадцати днях, а в самой ликвидации.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикВести.Ru 14:07
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