Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске. Об этом в среду, 3 июня, сообщается на сайте МЧС России.

Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива

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