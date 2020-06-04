Общество

ИзвестияИзвестияРежим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива

Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске. Об этом в среду, 3 июня, сообщается на сайте МЧС России.
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Глава МЧС РФ и губернатор Красноярского края прибыли в Норильск, где произошел разлив ГСМ

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Глава МЧС РФ и губернатор Красноярского края прибыли к месту разлива ГСМ в Норильске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
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