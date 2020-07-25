Общество
Телеканал 360°Режим ЧС ввели в Самарской области из-за африканской чумы свиней
Вспышка африканской чумы свиней вынудила власти Самарской области ввести режим ЧС муниципального характера. Он действует в Кинель-Черкасском районе региона. Днем 26 июля стало известно о гибели трех свиней в частном подворье, сообщили в областном ГУ МЧС.
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МЧС Самарской области берет под контроль ситуацию с африканской чумой свиней в регионе
РегионСамара.ру24 июля в 23:28
На территории района Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней
СитиТрафик25 июля в 00:47
В Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней
КП - Самаравчера в 08:55
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Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
Общество
Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня вчера в 10:44
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Общество
СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152).
RuNews24.ru вчера в 22:41
Происшествия
В Приангарье риэлтор обвиняется в серии мошенничеств на 16 млн рублей
37-летняя жительница Ангарска, директор агентства недвижимости, обвиняется в серии мошеннических действий при осуществлении сделок купли-продажи квартир в городе.
Байкал24 вчера в 23:41
Политика
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, поскольку документ содержателен и включает в себя исчерпывающие формулировки.
РИА Новости вчера в 19:54
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Здоровье
В России впервые зафиксировано повторное заражение коронавирусом
На территории России впервые зафиксировано повторное заражение человека коронавирусом.
Актуальные Новости 00:22
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor вчера в 10:49
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Здоровье
В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса
Перебежчик, тайно вернувшийся недавно в КНДР из Южной Кореи, вряд ли был заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 23:29
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Наука
Инновация для вакцины от коронавируса COVID-19 может значительно ускорить мировое производство
Отвечая на необходимость быстро разработать миллиарды доз жизненно важных вакцин против коронавируса COVID-19, научная группа из Университета Техаса в Остине успешно перепроектировала ключевой белок коронавируса, и модификация могла бы обеспечить гораздо более быстрое и стабильное производство.
MedikForum.ru вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз
Певица Лолита Милявская, которой наконец удалось развестись со своим пятым мужем, призналась, что планирует шестой брак.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Кино
Apple TV+ показал тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества»
Платформа Apple TV+ показала тизер второго сезона сериала «Ради всего человечества». Когда выйдет продолжение, пока не известно.
Афиша Daily вчера в 08:03
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК вчера в 02:16
Общество
Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе
Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 21:13
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета 25 июля в 23:00
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM вчера в 04:44
Недвижимость
Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета».
RT на русском 24 июля в 10:05
Происшествия
В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Происшествия
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Lenta.ru вчера в 23:01
Футбол
Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке
Футболист московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке.
Газета.Ru вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Певица рассказала, что уже в течение нескольких месяцев находится в Соединенных Штатах, желая вернуться на родину.
Evo-rus.com вчера в 23:07
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс вчера в 16:40