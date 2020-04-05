Коронавирус
Москва 24Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков
"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
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Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:48
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Общество
В Таиланде россиянин умер от коронавируса
Россиянин умер от коронавируса в Паттайе, сообщили РИА Новости в посольстве в Таиланде.
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АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы
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"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
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Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос
Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Общество
У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус
Здоровье
В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом
Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Происшествия
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Экономика
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Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
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Футбол
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Происшествия
В Оренбуржье выявлено пять новых случаев коронавируса
Оренбург, 5 апреля 2020, 14:06 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки по состоянию на 5 апреля выявлено пять новых предварительных случаев коронавирусной инфекции, все они подтверждены лабораторно на региональном уровне, ждут результатов Москвы, сообщила во время прямого эфира министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Общество
В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса
Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
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Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки
В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
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«Витебск» победил «Смолевичи», несмотря на удаление брата Чалова
«Витебск» обыграл «Смолевичи» в матче 3-го тура чемпионата Белоруссии.