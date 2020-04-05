Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше.

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.

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Политика Около 26 тысяч россиян за рубежом запросили помощь властей России Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что порядка 26 тыс. россиян, находящихся в настоящий момент за границей, заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину или получения необходимой помощи.

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Происшествия В Оренбуржье выявлено пять новых случаев коронавируса Оренбург, 5 апреля 2020, 14:06 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки по состоянию на 5 апреля выявлено пять новых предварительных случаев коронавирусной инфекции, все они подтверждены лабораторно на региональном уровне, ждут результатов Москвы, сообщила во время прямого эфира министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

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