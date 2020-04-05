Коронавирус

Москва 24Москва 24Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
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Дмитрий Песков
Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:48

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Песков рассказал о продлении дистанционной работы Путина

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Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
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Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
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