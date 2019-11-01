Общество

BFM.ruBFM.ruРежим для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Новый налоговый режим — налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, запущенный в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане в 2019 году, может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года.
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с чего всё началось

Налоговый режим для самозанятых распространят на все регионы России с июля 2020 года

Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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