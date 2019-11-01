Общество
BFM.ruРежим для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Новый налоговый режим — налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, запущенный в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане в 2019 году, может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года.
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с чего всё началось
Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.ТАСС06:23
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Минфин назвал дату распространения налогового режима для самозанятых на всю страну
Rambler News Service05:36
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