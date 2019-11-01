Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Общество Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

Политика Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.

Общество Грета Тунберг попросила о помощи 30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.

Экономика РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Авто Nissan представил обновленный компактный кроссовер Kicks Компания Nissan представила обновленную версию своего компактного кроссовера Kicks.

Общество Минстрой впервые представил индекс качества городской среды "В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.

Технологии «Правда кофе» запустила сервис распознавания лиц Филипп Лейтес, основатель сети «Правда кофе» и лауреат премии Golden Brand, рассказал, что видеораспознавание тестируется в девяти кофейнях, но потом может быть введено во всех 6 точках, работающих по франшизе.

Политика Владимир Путин посетит Будапешт Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Экономика ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований.

Общество Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.

Баскетбол ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Евролиги ЦСКА обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой московской команды со счетом 87:70.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Фигурное катание Фигуристы Пападакис и Сизерон обновили свой мировой рекорд Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду, обновили на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле свой же мировой рекорд в 88,42, установленный еще в марте на чемпионате мира в Японии.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Авто Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее Цены действительно увеличивают справедливую сумму для 2020 CX-9.

Общество Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября «Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.

Технологии «Бука» начала продавать в России цифровые версии игр Nintendo Ранее «Бука» продавала через shop.buka.ru лишь игры для платформ Nintendo в физическом виде, на картриджах.