Коронавирус

ИзвестияИзвестияРежим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа

Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа. Об этом на заседании правительства во вторник, 14 июля, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.
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Власти Казахстана продлили карантин до 2 августа

РБК00:49

Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа

Известия01:03

Ограничительные меры из-за COVID-19 продлили в Казахстане

Газета.Ru00:53

В Казахстане продлят карантин до 2 августа

Российская газета01:49

В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса

РИА Новости00:30

Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлят до 2 августа

ТАСС00:27

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса до 2 августа

RT на русском00:26
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:35, Ашберн
Футбол

Бышовец назвал циничным поведение Дзюбы и Медведева

Бывший тренер "Зенита" Анатолий Бышовец критично отозвался о поведении генерального директора клуба Александра Медведева и нападающего команды Артема Дзюбы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Экономика

Пандемия стала «триггером» к переезду в малые города

По мнению А.Н. Максимова и Д.П. Соснина, экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, пандемия выступила «триггером», который спровоцировал переезд части жителей мегаполисов на территории с меньшей плотностью населения.
Научная Россия вчера в 13:25
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
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Общество

Скандальную судью Хахалеву досрочно лишили полномочий

Скандально известная судья Елена Хахалева досрочно лишена своих полномочий и первого квалификационного класса судьи.
Газета.Ru вчера в 08:56
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Экономика

Титов просит Мантурова поддержать производителей аттракционов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поддержать российских производителей аттракционов и оборудования для развлечений в связи с тем, что 60% представителей отрасли опасаются банкротства из-за ситуации с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
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Технологии

Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням

Роскачество по итогам исследования мобильных приложений музыкальных сервисов предлагает продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:39
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Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

Ученые пришли к выводу, что радиоволны частотой 3,5 ГГц воздействуют на организмы в незначительной степени.
Evo-rus.com 11 июля в 14:22
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Общество

Автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости в Москве

Без учета парков лидером по восстановлению посещаемости стали автосалоны: в начале июля в них побывало 75% от того количества клиентов, которое было зафиксировано до пандемии.
РБК 01:00
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 17:02
151
Общество

Венгрия с 15 июля открывает границы для российских туристов

Уже с 15 июля российские туристы смогут полететь в одну из европейских стран.
КМВ Новости вчера в 04:39
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Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета вчера в 13:07
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Наука

Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов

Ученые предположили, что для этих целей может использоваться натрий, атомы которого в батарее следует «уложить» один над другим.
RuNews24.ru 02:44
12
Общество

США могут начать производство вакцины от COVID-19 до конца лета

В США уже начинают выпуск вакцины от коронавируса. Панацея от COVID-19 может появиться уже до конца лета.
ToDay News Ufa 02:23
8
Общество

РПЦ запретила служить священникам отца Сергия. Их ждет церковный суд

URA.Ru 01:50
Общество

Главам российских регионов разрешили открыть кинотеатры

В России с 13 июля может быть возобновлена работа кинотеатров.
Уралинформбюро вчера в 23:09
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Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru вчера в 05:25
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Игры

Playstation 5 появилась в Amazon

ITZine.ru вчера в 23:35
3
Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета вчера в 11:21
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Футбол

«Реал» может досрочно расторгнуть контракт с Бэйлом

Нева Спорт 02:52
Технологии

LEGO выпустит конструктор в форме ретроконсоли, на которой можно «запустить» Super Mario

В набор войдут 2 646 деталей, из которых можно будет собрать не только саму консоль с запущенной игрой Super Mario, но и телевизор, геймпады и картридж с тайтлом.
CyberSport.ru вчера в 11:50
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru вчера в 04:52
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Общество

ФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну

По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
Говорит Москва вчера в 10:52
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
9
Политика

Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Новые Известия 01:18
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Происшествия

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
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Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,5K
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Аскар Узакпаевич Мамин
Казахский политик
Казахстанский политический деятель. Премьер-министр Казахстана с 25 февраля 2019 года. Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, занимал должности акима города Астаны, а также министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, с 25 февраля 2019 г. занимает должность Премьер-министра Республики Казахстан.
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