Коронавирус
ИзвестияРежим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа. Об этом на заседании правительства во вторник, 14 июля, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.
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с чего всё началось
«Для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принято решение о продлении ограничительных мер в республике ещё на две недели — с 20 июля по 2 августа», — говорится в сообщении в Facebook.RT на русском00:26
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Футбол
Карпина обвинили в нанесении ущерба деловой репутации РПЛ
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин опубликовал письмо главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина в комитет по этике, в котором функционер просит рассмотреть высказывания специалиста.
Газета.Ru 06:24
Политика
Власти проверят результативность очистных работ после ЧП в Норильске
Российские власти самым тщательным образом проконтролируют результативность мер по преодолению последствий разлива дизтоплива в Норильске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:30
Армия и оружие
МИД Ирана: США занервничали после доклада ООН об убийстве Сулеймани
Тегеран, 14 июля 2020, 11:29 — REGNUM Вашингтон занервничал после доклада ООН об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
REGNUM 04:29
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском 05:55
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
Политика
Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.
РИА Новости 06:08
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Армия и оружие
Азербайджан заявил об обстреле села армянскими военными
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении села Дондар Гушчу Товузского района из крупнокалиберного оружия и артиллерии.
РИА Новости 01:55
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Футбол
Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»
После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском вчера в 16:31
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Общество
Бывший ведущий «Разрушителей легенд» умер в 49 лет
На 50-м году жизни умер один из бывших ведущих телепередачи «Разрушители легенд» Грант Имахара.
Известия 03:43
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Общество
Госдума обяжет интернет-агрегаторов принимать карту «Мир»
Законопроект предлагает распространить обязанность принимать карту «Мир» на владельцев агрегаторов и на продавцов (исполнителей), осуществляющих продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом, говорится в пояснительной записке к документу.
Право.ру 05:34
Происшествия
Информация о «минировании» ростовского аэропорта не подтвердилась
Информация о "минировании" аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону не подтвердилась, он возобновил работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 06:33
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 12 июля в 11:51
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Кино
Оператор «Матрицы» назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой
Американский кинооператор Билл Поуп, который работал с Ланой и Лилли Вачовски над тремя частями "Матрицы", рассказал о съемочном процессе фильмов.
Piter.tv 05:52
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Происшествия
Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре
Самара, 14 июля 2020, 12:57 — REGNUM На место пожара в производственном здании в Самаре прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
REGNUM 05:57
Политика
В Кремле призвали Азербайджан и Армению прекратить стрельбу на границе
В Кремле выражают обеспокоенность в связи с военными столкновениями на армянско-азербайджанской границе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 14 июля.
Вечерняя Москва 06:05