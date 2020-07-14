с чего всё началось

Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа. Об этом на заседании правительства во вторник, 14 июля, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа

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