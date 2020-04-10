Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.

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Общество Приставы предложили полгода не взимать принудительно долги с россиян Глава государства поручил разработать механизм реструктуризации задолженности на срок не менее года с погашением ежемесячно равными долями, чтобы у компаний не возникла необходимость одномоментно выплатить все долги. 49

Общество Нарушение самоизоляции обойдется нижегородцам до 30 тысяч рублей В правительстве Нижегородской области напомнили, что невыполнение правил поведения во время этого режима влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей. 76

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Энергетика Новак: новая сделка ОПЕК+ согласована участниками Москва, 10 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что все участвовавшие в переговорах по сокращению уровня добычи нефти страны согласовали новую сделку ОПЕК+. 114

Общество Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 20

Общество Писательница Гузель Яхина в гостях в программе «Наша афиша»на радиостанции «Говорит Москва» 10.04.20 Вы не поверите, но когда госпожа Улицкая была у нас в эфире по скайпу по телефону, она одну из советуемых книг назвала именно "Зулейха открывает глаза".

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Политика Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Технологии Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения. 3

Религия РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности. 167

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