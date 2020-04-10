Коронавирус
ТАССРежим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
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С 12 апреля на Кубани разрешена работа продуктовых рынков и ярмарок
Администрация Краснодарского края11:11
С 12 апреля жителям Кубани можно будет передвигаться внутри населенных пунктов
Коммерсантъ Краснодар11:51
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Samsung представил смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51 с поддержкой 5G
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В США за сутки 1953 человека скончались от коронавируса
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт
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Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
В Москве с 13 по 19 апреля, с возможностью последующего продления, ограничивается или приостанавливается работа большинства городских организаций, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 13:16
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Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
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Известия вчера в 08:26
Космос
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Газета.Ru вчера в 04:27
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru 22:40
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В Астрахани в субботу ужесточат контроль за правилами карантина
Завтра в Астрахани состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под председательством Игоря Бабушкина.
Astrakhanpost.ru 15:07
Хоккей
Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.
Спорт-Экспресс вчера в 12:19
Общество
Роспотребнадзор: 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Сегодня в России численность зараженных коронавирусом составляет 11 917 человек.
RuNews24.ru 10:45
Происшествия
В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка
В Тюмени на утро 11 апреля зарегистрировано 22 инфицированных новым коронавирусом пациента, из них четверо выздоровели, одна женщина скончалась.
REGNUM 23:05
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
Экономика
Туроператорам не хватает на туристов
Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.
Коммерсантъ 17:52
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 17:41
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Общество
В Нью-Йорке начали хоронить жертв коронавируса в братских могилах
Власти США 2 апреля запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай роста числа смертей от коронавируса.
RuNews24.ru 12:21
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 23:13
Политика
В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России
Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы.
Военное обозрение 11:43
Общество
Росгвардия оцепила два села под Рязанью с заболевшими коронавирусом
Речь идет о селах Заокское и Коростово, где, по данным Роспотребнадзора, живут более 15% инфицированных от общего числа случаев заражения в регионе.
Эхо Москвы 12:31
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП на МКАД
«По предварительной информации, два человека погибли и один пострадал», — рассказали в ведомстве в ведомстве.
Известия 21:58
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
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Общество
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.
АМИТЕЛ 23:02
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22
Общество
В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 42 из них завезены из других стран.
RT на русском 22:57
Общество
ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов
Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса.
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