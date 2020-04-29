Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. Позже в ночь на четверг спецрежим был снят.

Общество Илон Маск призвал отменить карантин в США Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти США отменить карантин в стране. 2

Общество На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 93

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 18

Происшествия Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек. 5

Происшествия Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый автомобиль в ходе потасовки с ее водителем осенью 2018 года около гостиницы "Пекин". 188

Общество Стало известно, сколько смоленских медиков заражено COVID-19 Сегодня, 30 апреля, общее количество заражённых коронавирусом в Смоленской области достигло 429 человек.

Общество Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 923

Происшествия СК расследует причины смерти начальника нижегородского УГИБДД Напомним, в середине апреля начальник регионального УГИБДД написал рапорт об отставке в связи с «достижением предельного возраста пребывания на службе в ОВД». 1,3K

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.

Общество Восемь новых случаев заражения СOVID-19 выявлено в Карелии За сутки выявлено восемь новых случаев, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Карелии.

Энергетика МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.

Авто 12% россиян решили купить отечественное авто вместо иномарки Около 12% россиян откажутся от покупки иномарки в пользу отечественного автомобиля в целях экономии на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением рубля. 2

Шоу-бизнес Лолита официально развелась с пятым мужем Адвокат подчеркнул, что они отказались от всех требований и теперь Лолита Милявская официально свободна. 1

Общество В Хакасии ввели всеобщий масочный режим Со 2 мая на всей территории Хакасии вводится масочный режим: при нахождении вне мест проживания жители Хакасии должны пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, медицинскими, либо гигиеническими, или респираторами. 6

Общество Открытие главного храма ВС России перенесено из-за пандемии Открытие Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" переносится на неопределенный срок из-за коронавируса.