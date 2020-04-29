Общество
РИА НовостиВ Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. Позже в ночь на четверг спецрежим был снят.
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Общество
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал власти США отменить карантин в стране.
Lenta.ru вчера в 16:57
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Происшествия
Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый автомобиль в ходе потасовки с ее водителем осенью 2018 года около гостиницы "Пекин".
Российская газета 04:12
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Общество
Стало известно, сколько смоленских медиков заражено COVID-19
Сегодня, 30 апреля, общее количество заражённых коронавирусом в Смоленской области достигло 429 человек.
Readovka67.ru 05:34
Общество
Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег
Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.
РБК вчера в 20:57
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Происшествия
СК расследует причины смерти начальника нижегородского УГИБДД
Напомним, в середине апреля начальник регионального УГИБДД написал рапорт об отставке в связи с «достижением предельного возраста пребывания на службе в ОВД».
Ньюс-НН 02:26
Общество
На Кубани нарушителей карантина выявят с помощью видеокамер
В Краснодарском крае завершена работа над программным комплексом для выявления нарушителей карантина. Уже проведено тестирование системы.
Бизнес-газета 03:26
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Общество
Восемь новых случаев заражения СOVID-19 выявлено в Карелии
За сутки выявлено восемь новых случаев, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Карелии.
Петрозаводск говорит 02:16
Энергетика
В Белоруссии заявили о покупке первой партии нефти у Saudi Aramco
Минск, 29 апреля 2020, 15:33 — REGNUM Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил 29 апреля пресс-секретарь республиканского «Белнефтехима» Александр Тищенко.
REGNUM вчера в 08:33
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Энергетика
МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых
По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.
Коммерсантъ 04:53
Авто
12% россиян решили купить отечественное авто вместо иномарки
Около 12% россиян откажутся от покупки иномарки в пользу отечественного автомобиля в целях экономии на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением рубля.
Автоновости дня 04:10
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 28 апреля в 16:50
Здоровье
Работники уфимской больницы записали видеообращение к Владимиру Путину
Работники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уф записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ГлавУфа 04:34
Шоу-бизнес
Лолита официально развелась с пятым мужем
Адвокат подчеркнул, что они отказались от всех требований и теперь Лолита Милявская официально свободна.
Слово и Дело 05:42
Общество
В Хакасии ввели всеобщий масочный режим
Со 2 мая на всей территории Хакасии вводится масочный режим: при нахождении вне мест проживания жители Хакасии должны пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, медицинскими, либо гигиеническими, или респираторами.
ИА Хакасия 04:00
Общество
В Тульской области коронавирус за сутки выявили у 70 человек
Сразу 70 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 28 апреля.
REGNUM 28 апреля в 04:06
Общество
Открытие главного храма ВС России перенесено из-за пандемии
Открытие Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" переносится на неопределенный срок из-за коронавируса.
ТАСС 05:36
Спорт
Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
В Татарстане зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом
В Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Kazanfirst.ru 03:40