Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. Позже в ночь на четверг спецрежим был снят.
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Когда вводится КТО и почему террористов убили? Отвечаем на главные вопросы об операции в Екатеринбурге

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Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известиявчера в 20:31
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На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

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В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
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Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Российская газета 04:12
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Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
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Общество

Стало известно, сколько смоленских медиков заражено COVID-19

Сегодня, 30 апреля, общее количество заражённых коронавирусом в Смоленской области достигло 429 человек.
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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СК расследует причины смерти начальника нижегородского УГИБДД

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Ньюс-НН 02:26
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Известия 02:01
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Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
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За сутки выявлено восемь новых случаев, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Карелии.
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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
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МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых

По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.
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Около 12% россиян откажутся от покупки иномарки в пользу отечественного автомобиля в целях экономии на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением рубля.
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В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 28 апреля в 16:50
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Работники уфимской больницы записали видеообращение к Владимиру Путину

Работники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уф записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
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Открытие главного храма ВС России перенесено из-за пандемии

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Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
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В Татарстане зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
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