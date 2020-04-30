Происшествия

ИзвестияИзвестияРежим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт. Об этом 30 апреля сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю.
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Подробнее о событии

Опубликовано видео контртеррористической операции в Екатеринбурге

РИА Новости03:18

НАК опубликовал видео операции ФСБ по ликвидации террористов в Екатеринбурге

66.ru02:31

Источник: ликвидированные в Екатеринбурге боевики были гражданами России

ТАСС03:02

Опубликовано видео ликвидации террористов под Екатеринбургом

Екатеринбург Онлайн02:28

Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

Интерфакс02:55

Источник: убитые в ходе КТО в Екатеринбурге готовили теракты в жилом доме и на объекте Минобороны

Znak.com04:06

Опубликовано видео уничтожения террористов в Екатеринбурге

URA.Ru03:06
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Здоровье

Коронавирус может оставаться глубоко в легких у выздоровевших людей

Частицы COVID-19 могут оставаться глубоко в легких переболевшего пациента.
Live24 02:05
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Общество

18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области

На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель.
ГТРК Владимир 28 апреля в 08:48
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Экономика

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.
Интерфакс 04:20
Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
1K
Армия и оружие

Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем

«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
Евразия Daily вчера в 07:41
19
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:39
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
2,8K
Экономика

Правительство определило правила поддержки крупных компаний

Решение о поддержки будет зависеть от межведомственной комиссии, сообщает «РБК».
Саминвестор 02:39
Финансы

Рубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

По мнению экспертов «Интерфакс», рубль падает к доллару и евро на фоне снижающейся нефти.
Финансовая газета 27 апреля в 08:40
33
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 28 апреля в 10:51
15
Шоу-бизнес

Певица Глюкоза порадовала поклонников очередным пикантным фото

Свое тело знаменитость показывать тоже не стесняется – может себе позволить, с такой-то фигурой, считают поклонники.
MedikForum.ru вчера в 11:31
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Здоровье

Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину

В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
18
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 апреля

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 29 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,995 млн человек, 204,9 тыс. умерли.
РБК 01:40
7
Финансы

Прогноз результатов Сбербанка за I квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 42% г/г

В соответствии с серединой консенсус-прогноза аналитиков, составленного банком, чистая прибыль должна достигнуть 149 млрд руб. (-42% г/г), а аннуализированный ROE — 13.1%, чистый процентный доход прогнозируется на уровне 372 млрд руб. (+10% г/г).
ПРАЙМ вчера в 03:40
Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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Происшествия

В Харькове задержали женщину с отрезанной головой ребенка в пакете

Полицейские Харькова задержали на одной из улиц города обнаженную женщину, в руках у которой был нож и пакет с отрезанной головой ребенка.
ТАСС 04:06
Экономика

Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

По мнению заведующего лабораторией конъюнктурных исследований учреждения Сергея Цухло, это значит, что в перспективе нынешнее сокращение спроса может стать еще хуже, чем в 2008 году.
Газета.Ru 03:48
79
Общество

В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области

В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
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Экономика

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК вчера в 13:19
54
Здоровье

В России почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом

Госпитализированы более 106 тысяч человек.В России количество зараженных также продолжает расти.
Вечерний Мурманск вчера в 08:01
1
Общество

Илон Маск выступил за отмену карантина в США

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию сообщений, в которых выступил за отмену карантина и поддержал открытие заведений общепита в Техасе.
Rambler News Service вчера в 10:51
1
Энергетика

Мировые цены на нефть пошли вверх

На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI.
МР7.ру 00:05
35
Космос

Спутниковый Интернет для армии США будет собирать Lockheed Martin

Специалисты Lockheed Martin на базе площадки компании в Саннивейле, штат Калифорния, отработают на испытательном стенде принцип, интерфейсы и протоколы взаимодействия между разными типами космических платформ (спутников), аппаратурой (навигационной, связи и наблюдения) и автономным «космическим» процессором команд и данных Pit Boss.
3DNews 28 апреля в 05:21
Общество

В Саратовской области за сутки безработными признаны 187 человек

За сутки (28 апреля) было подано 369 заявлений, за этот же день признали безработными 187 человек.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:32
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
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Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ вчера в 09:08
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Экономика

В Севастополе к строительству очистных могут приступить уже в июне

SevastopolMedia.ru вчера в 12:30
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