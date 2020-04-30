В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт. Об этом 30 апреля сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю.

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 95

Общество 18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель. 473

Общество В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. 69

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 1K

Армия и оружие Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем «США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr. 19

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники. 928

Экономика Правительство определило правила поддержки крупных компаний Решение о поддержки будет зависеть от межведомственной комиссии, сообщает «РБК».

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля. 15

Здоровье Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ. 18

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 апреля Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 29 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,995 млн человек, 204,9 тыс. умерли. 7

Финансы Прогноз результатов Сбербанка за I квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 42% г/г В соответствии с серединой консенсус-прогноза аналитиков, составленного банком, чистая прибыль должна достигнуть 149 млрд руб. (-42% г/г), а аннуализированный ROE — 13.1%, чистый процентный доход прогнозируется на уровне 372 млрд руб. (+10% г/г).

Политика Песков не исключил оказание прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. 276

Происшествия СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 31

Происшествия В Харькове задержали женщину с отрезанной головой ребенка в пакете Полицейские Харькова задержали на одной из улиц города обнаженную женщину, в руках у которой был нож и пакет с отрезанной головой ребенка.

Общество Илон Маск выступил за отмену карантина в США Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию сообщений, в которых выступил за отмену карантина и поддержал открытие заведений общепита в Техасе. 1

Энергетика Мировые цены на нефть пошли вверх На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. 35

Космос Спутниковый Интернет для армии США будет собирать Lockheed Martin Специалисты Lockheed Martin на базе площадки компании в Саннивейле, штат Калифорния, отработают на испытательном стенде принцип, интерфейсы и протоколы взаимодействия между разными типами космических платформ (спутников), аппаратурой (навигационной, связи и наблюдения) и автономным «космическим» процессором команд и данных Pit Boss.

Общество В Саратовской области за сутки безработными признаны 187 человек За сутки (28 апреля) было подано 369 заявлений, за этот же день признали безработными 187 человек.