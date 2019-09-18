Происшествия
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии
С 5 утра в Кабардино-Балкарии в городе Чегем Чегемского муниципального района действует режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ФСБ по Республике.
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Здоровье
Онищенко оценил прогноз онколога о скачке смертности в России от рака
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
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Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.
Известия 06:58
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Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
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Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам
В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.
Lenta.ru 08:11
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
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«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с ничьей в Лионе
Первый матч с участием российского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов UEFA завершился вничью.
Ридус вчера в 15:16
Политика
И.о. посла США на Украине назвал санкции против России недостаточными
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости ввести «более широкие санкции» в отношении России.
Известия 08:48
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° вчера в 17:40
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Два человека погибли при крушении самолёта ВВС у побережья Испании
ВВС Испании сообщили, что два человека погибли при крушении учебного самолёта у побережья Испании.
RT на русском 07:17
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Политика
Путин согласился обсудить совершенствование избирательной системы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложит собрать лидеров фракций и обсудить "ремонт выборной системы".
Московский Комсомолец вчера в 15:30
Армия и оружие
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Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал вчера в 23:07
Политика
Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада
Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Российская газета вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вышла из комы и находится в сознании
Актриса Анастасия Заворотнюк после медикаментозного лечения вышла из комы, находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщает Telegram-канал Baza.
Sputnik Таджикистан 05:58
Политика
Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России
К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».
РБК 09:00
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
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Политика
Киев поставил встречу «нормандской четверки» под угрозу срыва
Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса.
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Армия и оружие
На госгранице Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. В результате произошедшего погиб сотрудник Госпогранслужбы (ГПС) Киргизии.
Наша версия 16 сентября в 13:17
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Как Максим Галкин и Алла Пугачева поздравили детей с 6-летием
Как оказалось, отмечать 6-летие Гарри и Лиза решили не только в компании папы и мамы.
Bimru.ru 08:40
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Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09