Происшествия

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)КП - Северный Кавказ (Ставрополь)Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии

С 5 утра в Кабардино-Балкарии в городе Чегем Чегемского муниципального района действует режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ФСБ по Республике.
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