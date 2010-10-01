Коронавирус
Доступ1Коронавирус: Челябинская область перешла в режим самоизоляции
За сутки 30 марта в Челябинской области проведено 877 тестов. Однако это число будет увеличено в соответствии с поручением президента России.
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Вчера я разметил пост в социальных сетях, посмотрел обратную связь от наших жителей. Многие обозначают вопрос по введению режима обязательной самоизоляции. Хочу сказать, что да, я рассматриваю введение режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
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Общество
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Общество
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Госдума разрешила правительству РФ вводить режим ЧС
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Экономика
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Общество
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Общество
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Армия и оружие
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Происшествия
В Пензе умер больной с коронавирусом
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Игры
Игрокам стал доступен пролог The Elder Scrolls Online: Greymoor
Чтобы начать прохождение пролога The Elder Scrolls Online: Greymoor, вам нужно получить бесплатное стартовое задание «Пролог: Заговор ковена» во внутриигровом магазине Crown Store.
Общество
В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
Общество
В Белоруссии умер первый пациент с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой в республике смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус, при этом у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.
Происшествия
Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии
31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Общество
Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия
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Общество
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В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Кино
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Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Космос
Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6
Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Общество
Жителей Псковской области обязали самоизолироваться
Псков, 31 марта 2020, 13:57 — REGNUM Режим самоизоляции граждан введён в Псковской области указом губернатора региона Михаила Ведерникова.
Общество
На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты
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Общество
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Экономика
Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете
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Общество
В Минпросвещения рассказали о возможном продлении учебы на лето
Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Общество
В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19
В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19.