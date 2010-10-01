Вчера я разметил пост в социальных сетях, посмотрел обратную связь от наших жителей. Многие обозначают вопрос по введению режима обязательной самоизоляции. Хочу сказать, что да, я рассматриваю введение режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.

За сутки 30 марта в Челябинской области проведено 877 тестов. Однако это число будет увеличено в соответствии с поручением президента России.

Технологии Microsoft переименует Office 365 Как утверждают в компании, Microsoft 365 станет эволюцией Office 365, «использующей новые возможности искусственного интеллекта, контент и шаблоны и мощь облачных вычислений».

Авто В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.

Общество Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Общество Госдума разрешила правительству РФ вводить режим ЧС 31 марта Госдума Р Ф приняла в третьем чтении закон об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса.

Общество В Татарстане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом Всего в России за сутки выявили 500 человек с Covid-19 Сегодня оперативный штаб Москвы сообщил в Telegram-канале о новых случаях заражения коронавирусом.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Здоровье Кузбасс вводит самоизоляцию и приостанавливает автобусное сообщение Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Общество В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.

Общество В Белоруссии умер первый пациент с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первой в республике смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус, при этом у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.

Происшествия Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии 31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.

Общество Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Общество Жителей Псковской области обязали самоизолироваться Псков, 31 марта 2020, 13:57 — REGNUM Режим самоизоляции граждан введён в Псковской области указом губернатора региона Михаила Ведерникова.

Общество На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.