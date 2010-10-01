Коронавирус

Доступ1Доступ1Коронавирус: Челябинская область перешла в режим самоизоляции

За сутки 30 марта в Челябинской области проведено 877 тестов. Однако это число будет увеличено в соответствии с поручением президента России.
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Алексей Текслер
Вчера я разметил пост в социальных сетях, посмотрел обратную связь от наших жителей. Многие обозначают вопрос по введению режима обязательной самоизоляции. Хочу сказать, что да, я рассматриваю введение режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
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